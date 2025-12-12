На Ошском рынке проверили цены на мясо

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев, совместно с ответственными сотрудниками ведомства, мэрией Бишкека и Антимонопольной службой, Кыргыз агрохолдингом провели мониторинг цен на мясо на Ошском рынке, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе мониторинга руководство изучило качество мяса, соблюдение норм безопасности и поддержание ценовой политики. Также представители министерства пообщались с продавцами и покупателями, чтобы оценить ситуацию на месте.

Следует отметить, что на Ошском базаре организован специальный социальный магазин. Сюда ежедневно привозится свежее, только что забитое мясо, которое реализуется по цене значительно ниже среднерыночной. Это способствует повышению доступности мясной продукции для населения и усилению социальной поддержки.

Как отметил Жаныбек Керималиев, министерство уделяет особое внимание стабилизации цен на продовольственные товары в регионах и обеспечению граждан качественной и доступной продукцией. Он добавил, что ведомство продолжит работу по расширению сети социальных торговых точек и поддержке сельхозпроизводителей.