Состоялось заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Кыргызстане

В Бишкеке состоялось заседание Делового клуба при Торговом представительстве Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Встреча собрала представителей государственных органов, отраслевых объединений, институтов развития, а также российских и кыргызских компаний.

Деловой клуб - действующая площадка для обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия, выработки предложений и обмена инициативами между бизнесом и госструктурами.

С приветственными выступлениями к участникам обратились:

- Торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов,

- Заместитель министра экономики и коммерции КР Искендер Асылкулов,

- Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Дамирбек Бикулов,

- Вице-президент ТПП КР Мамасадык Бакиров.

Торговый представитель представил актуальную информацию по торгово-экономическому сотрудничеству России и Кыргызстана и наметил пути развития двустороннего товарооборота.

В ходе заседания зампредом правления РКФР Антоном Ветошкиным представлен механизм поддержки проектов промышленной кооперации ЕАЭС, реализация которого осуществляется Евразийской экономической комиссией.

Первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев в режиме ВКС ответил на ряд вопросов кыргызских партнеров, а также представил участникам возможности участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в 2026 г.

Заседания Делового клуба планируется проводить на регулярной основе.