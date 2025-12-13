Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.87 - 102.87

Состоялось заседание Делового клуба при Торгпредстве России в Кыргызстане

218  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялось заседание Делового клуба при Торговом представительстве Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Встреча собрала представителей государственных органов, отраслевых объединений, институтов развития, а также российских и кыргызских компаний.

Деловой клуб - действующая площадка для обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического взаимодействия, выработки предложений и обмена инициативами между бизнесом и госструктурами.

С приветственными выступлениями к участникам обратились:

- Торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов,

- Заместитель министра экономики и коммерции КР Искендер Асылкулов,

- Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Дамирбек Бикулов,

- Вице-президент ТПП КР Мамасадык Бакиров.

Торговый представитель представил актуальную информацию по торгово-экономическому сотрудничеству России и Кыргызстана и наметил пути развития двустороннего товарооборота.

В ходе заседания зампредом правления РКФР Антоном Ветошкиным представлен механизм поддержки проектов промышленной кооперации ЕАЭС, реализация которого осуществляется Евразийской экономической комиссией.

Первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев в режиме ВКС ответил на ряд вопросов кыргызских партнеров, а также представил участникам возможности участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в 2026 г.

Заседания Делового клуба планируется проводить на регулярной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453426
Теги:
Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  