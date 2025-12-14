В Кара-суу открыт обновленный корпус хлопководческой станции

Заместитель председателя Кабинета Министров – министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию восстановленного здания Кыргызской хлопководческой станции Дыйканчылык институту в селе Большевик Кара-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основанная в 1926–1927 годах, станция является ключевым научным центром по созданию сортов и совершенствованию технологий выращивания сельхозкультур.

По поручению Президента КР Садыра Жапарова на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы объекта было направлено 33 млн сомов. Обновлённое трёхэтажное здание площадью 1 788 кв. м станет региональным представительством министерства для фермеров Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей, объединяя в одном месте работу всех профильных служб и создавая современные условия для научных исследований.

На базе здания также открыт Центр обслуживания фермеров, где аграрии смогут получать консультации и решать свои актуальные вопросы. Министр Бакыт Торобаев подчеркнул необходимость формирования нового образа современного кыргызского фермера - грамотного, технологичного и ориентированного на агробизнес, отметив, что ведомство будет активизировать работу в этом направлении.