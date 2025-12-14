Особенности выбора саженцев плодовых деревьев

В Кыргызстане для повышения урожайности садов и получения качественной продукции специалисты подчёркивают важность правильного выбора саженцев и грамотной комбинации сортов при закладке сада. Независимо от того, какой вид плодовых деревьев высаживается, правильный подбор сортов является ключевым фактором будущего урожая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По словам специалистов, для получения высокого урожая рекомендуется высаживать 80% основного сорта, а 20% - 2–3 сорта-опылителя. Это обеспечивает перекрёстное опыление и стабильную урожайность. Некоторые сорта могут не зацвести в отдельные годы, поэтому сочетание нескольких сортов делает сад более устойчивым и продуктивным.

При выборе саженцев важно учитывать биологические особенности сортов. Их ростовые характеристики, устойчивость к болезням и агротехнические требования должны быть схожими - это упрощает уход и обслуживание сада.

Рекомендуемые принципы сочетания сортов:

Летние сорта - высаживать по 2–3 сорта на одном участке;

Осенние сорта - также сочетать 2–3 разновидности;

Зимние сорта - высаживать отдельно от других.

Такой подход позволяет садоводам не только повысить урожайность, но и создать экономически выгодную модель сада, эффективно планировать производство и увеличивать доход.

Специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства призывают садоводов ответственно подходить к выбору саженцев, поскольку правильно подобранные сорта становятся основой долговременной продуктивности сада.