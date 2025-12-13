Погода
Гейдар Алиев служил народу и стране

- Нина Ничипорова
В Кыргызстане почтили память известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Человек жив, пока о нем помнят" - сказал великий кыргызский писатель Чынгыз Айтматов. Гейдара Алиева помнят не только его близкие и азербайджанский народ, его помнят во всем мире, в том числе и в Кыргызстане, куда он приезжал не раз.

Мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджана в Кыргызстане в школе-гимназии №20, которая носит имя Гейдара Алиева. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов и представители международных организаций возложили корзину цветов к бюсту Алиева, установленному в фойе школы.

Гейдар Алиев, безусловно, был и остается ключевой и масштабной личностью в истории не только своей страны. В мире немного выдающихся политических деятелей и глав государств, о которых их народы вспоминают с такой благодарностью и так свято чтут память о них, как о Гейдаре Алиеве. Он посвятил свою жизнь служению Родине и народу. И тот, кто хотя бы однажды побывал в Азербайджане, не мог не почувствовать эту любовь и уважение азербайджанцев великому политику и человеку.

- Я счастлив, что был современником Гейдара Алиева, - с гордостью сказал посол Азербайджана Латиф Гандилов. – Именно под его руководством наш народ почувствовал, что жизнь в стране восстанавливается во всем. Стратегия, которую он начертил для нашего народа в политическом, экономическом, социальном плане, получает свое развитие сегодня. Все это требовало сильного стратегического видения и мужества, которыми обладал Гейдар Алиев. И сегодня он с нами – со своими мыслями, с обращениями к нам. И, спустя годы, еще больше осознаешь и убеждаешься, насколько он был дальновидным, гениальным политиком.

Как отмечалось в выступлениях участников, история Азербайджана связана с именем Гейдара Алиева. Взяв на себя ответственность, общенациональный лидер успешно выводил Азербайджан и его народ из сложных испытаний истории, создал сильное, имеющее собственное слово, демократическое, светское, современное Азербайджанское государство.

- Тогда, будучи еще молодыми, мы до конца не осознавали значимость инициированных им программ в экономике, образовании, в других сферах. Я – один из представителей успешной программы Алиева по образованию. Пять тысяч молодых азербайджанцев, в число которых попал и я, сельский парень, он отправил на обучение за пределы страны, осваивать профессии, которых тогда не было в Азербайджане. Причем предпочтение отдавалось сельской молодежи, - рассказал сопредседатель Азербайджано-Кыргызского фонда развития Бабаев Игбал Алиджан оглу. – Почти все пять тысяч человек, молодых специалистов в разных областях, вернулись назад в Азербайджан. И сегодня многие из них возглавляют министерства, развивают науку, обучают теперь сами нынешнюю молодежь.

По его словам, открытые в разных странах фонды развития с миллионными капиталами вложений – это тоже следствие его осуществленных проектов. "Мы гордимся сегодня тем, что наш Азербайджан играет огромную роль в мировой экономике", - добавил Бабаев Игбал Алиджан оглу.

- Я проработала в системе образования 25 лет. И хорошо помню, какой она была в начале 90-х годов. И какого высокого уровня она достигла сегодня! Я считаю, что роль, влияние Гейдара Алиева в формировании нового человеческого капитала, огромны, их сложно с чем-то сравнить, - сказала одна из участниц мероприятия Лейла Хасанова.

При нем наша национальная идентичность приобрела очень чуткие параметры. Он говорил, что "для каждого человека национальная принадлежность является источником гордости. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец", и мы теперь с гордостью можем сказать: "Мы – азербайджанцы!", - добавила она.

Благодарный азербайджанский народ, как было сказано в конце мероприятия, хранит в сердце светлую память о Гейдаре Алиеве и вспоминает о нем с большим уважением и любовью. И так будет всегда.


