Бензема допустил возвращение в сборную Франции к ЧМ-2026

- Самуэль Деди Ирие
Нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема заявил, что не исключает возобновления выступлений за сборную Франции ради участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом он сообщил в интервью изданию L"Equipe.

Форвард завершил международную карьеру после финала чемпионата мира 2022 года, в котором Франция уступила Аргентине в серии пенальти. При этом Бензема подчеркнул, что остается мотивированным и готовым вернуться в национальную команду в случае вызова.

Бензема 37 лет. За сборную Франции он провел 97 матчей и забил 37 голов, в 2021 году стал победителем Лиги наций, а в 2022 году получил "Золотой мяч". В клубной карьере футболист выступал за "Лион", "Реал Мадрид" и "Аль-Иттихад".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.


