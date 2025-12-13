Погода
Месси прибудет в Индию для тура GOAT India Tour 2025

Лионель Месси в субботу прибудет в Индию в рамках GOAT India Tour 2025, который пройдет с 13 по 15 декабря и охватит Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.

Аргентинского форварда будут сопровождать его давний партнер Луис Суарес и полузащитник Родриго Де Пауль. Программа тура включает публичные мероприятия, культурные события и выставочные футбольные матчи.

Первым пунктом станет Калькутта, где Месси примет участие во встрече с болельщиками и виртуально откроет 70-футовую статую в его честь. Затем он посетит Хайдарабад, Мумбаи и завершит тур в Нью-Дели. Ожидается участие известных индийских спортсменов и звезд шоу-бизнеса, включая Шахрух Хана, Сурава Гангули и Сачина Тендулкара.

GOAT India Tour станет первым визитом Месси в Индию за последние 14 лет.

Лионель Месси посетит Индию в рамках GOAT India Tour 2025

Индия, футбол, Португалия
