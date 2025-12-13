Месси прибудет в Индию для тура GOAT India Tour 2025

Лионель Месси в субботу прибудет в Индию в рамках GOAT India Tour 2025, который пройдет с 13 по 15 декабря и охватит Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.

Аргентинского форварда будут сопровождать его давний партнер Луис Суарес и полузащитник Родриго Де Пауль. Программа тура включает публичные мероприятия, культурные события и выставочные футбольные матчи.

Первым пунктом станет Калькутта, где Месси примет участие во встрече с болельщиками и виртуально откроет 70-футовую статую в его честь. Затем он посетит Хайдарабад, Мумбаи и завершит тур в Нью-Дели. Ожидается участие известных индийских спортсменов и звезд шоу-бизнеса, включая Шахрух Хана, Сурава Гангули и Сачина Тендулкара.

GOAT India Tour станет первым визитом Месси в Индию за последние 14 лет.

Лионель Месси посетит Индию в рамках GOAT India Tour 2025

Звезда мирового футбола Лионель Месси в субботу прибудет в Индию для участия в GOAT India Tour 2025, который пройдет с 13 по 15 декабря в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели.

Вместе с Месси в туре примут участие его партнеры по сборной Аргентины Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Программа включает встречи с болельщиками, культурные мероприятия и выставочные футбольные матчи формата 7 на 7.

Тур стартует в Калькутте, где Месси примет участие в официальных мероприятиях и виртуально откроет статую в свою честь. Затем он посетит Хайдарабад и Мумбаи, а завершит визит в Нью-Дели. Ожидается присутствие известных представителей спорта и шоу-бизнеса Индии.

GOAT India Tour 2025 станет первым визитом Лионеля Месси в Индию за последние 14 лет.