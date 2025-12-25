Погода
Международная журналистика сегодня: разговор с корреспондентами ТАСС

185  0
- Назгуль Абдыразакова
Корреспондент издания VB.KG в рамках семинара для сотрудников русскоязычных СМИ по программе "Мобильная журналистика: редакционные процессы, новый язык, платформы и форматы" пообщалась с журналистами ТАСС из редакции международной информации о работе в зарубежных бюро, ежедневной редакционной практике, языковой подготовке и особенностях освещения международной повестки в условиях меняющейся мировой ситуации.

В разговоре приняли участие международный обозреватель ТАСС Даниил Студнев, много лет работавший в Канаде, а также корреспондент редакции международной информации Инна Сабуковская, специализирующаяся на странах Северной Европы.

- Представьтесь, пожалуйста. Чем вы занимаетесь, в каких странах вы работали, какие темы освещаете?

Даниил Студнев:

-Я в профессии с 1999 года. Начал работать ещё до окончания университета. За это время большую часть карьеры посвятил международной журналистике, в том числе около 13 лет проработал в Канаде. В этом году вернулся из очередной командировки. Сейчас мы продолжаем помогать коллегам за рубежом.

- На какие темы вы пишете?

- Практически на все. Международная журналистика не позволяет узкой специализации: это и политика, и экономика, и общественные процессы, и спорт, и культура. Мы работаем с тем, что формирует глобальную картину дня и представляет интерес для широкой аудитории.

- Где вы начинали профессиональный путь?

- Моя карьера началась с иновещания на радио, затем я работал в печатных изданиях. Этот опыт дал хорошую базу и понимание того, как работать с международной аудиторией. В 2006 году я пришёл в ТАСС, где продолжаю работать по сей день.

- Вы специально изучали иностранные языки?

- Да, языковая подготовка началась ещё в школе: я учился в школе с углублённым изучением языков, где изучал английский и испанский. В университете добавились французский и чешский. Со временем, учитывая специфику работы, основным рабочим языком стал английский, особенно в период многолетней работы в Канаде.

- Насколько события 2022 года повлияли на вашу работу?

- Они повлияли очень серьёзно. Я находился в Канаде, и со временем ограничения стали ощутимыми на практике. Примерно через год меня лишили аккредитации в пресс-галерее канадского парламента, а без неё невозможно посещать пресс-конференции, поскольку все они проходят именно на её площадке. В результате канадские госструктуры полностью прекратили со мной взаимодействие, как и представители местных СМИ.

В частных разговорах люди, с которыми я был знаком много лет, признавались, что боятся последствий вплоть до увольнения за общение с российским журналистом. Это, безусловно, серьёзно осложнило профессиональную деятельность.

- В США ситуация складывается иначе?

- Да, в США подход другой. Американские журналисты, представители Госдепартамента, Белого дома продолжают рабочее взаимодействие с нашими коллегами. Они посещают пресс-конференции, получают информацию, поддерживают профессиональные контакты. Там сохраняется понимание важности доступа к информации и диалога.

- Как выглядит ваш обычный рабочий день?

- Мы начинаем работу в 7:30 и дежурим до 17:00. При этом жёсткого плана, как правило, нет - международная повестка меняется очень быстро. Если появляется значимый документ или событие, редакция оперативно включается в работу. Например, недавно ночью по американскому времени была опубликована новая стратегия национальной безопасности США объёмный и важный документ. Все редакции выделяли ключевые моменты, отправляли срочные сообщения на ленту, а затем расширяли материалы и дополняли аналитику.

- За столько лет в профессии не возникло выгорания?

- Пока нет. Несмотря на сложности, профессию я по-прежнему люблю и считаю её по-настоящему живой и интересной.

Инесса Абуковская

- Расскажите немного о себе?

Меня зовут Инесса Абуковская, я работаю в ТАССе несколько месяцев и сейчас нахожусь на испытательном сроке. Для меня это первый серьёзный профессиональный опыт в крупном информационном агентстве.

- Вы пришли в агентство сразу после университета?

- Да, в этом году я окончила магистратуру и практически сразу начала работать в ТАССе.

- Какими языками вы владеете?

- В основном я работаю с английским и финским языками. Немецким владею на базовом уровне и планирую продолжать его изучение, поскольку языковая подготовка крайне важна для международного журналиста.

- Почему вы выбрали именно ТАСС?

- ТАСС это имя, история и высокий профессиональный уровень. Это агентство с большими возможностями для роста, и для меня большая честь быть частью такой редакции.

- Сложно ли было пройти собеседование?

- Собеседование было достаточно сложным, но, учитывая статус агентства и уровень ответственности, это вполне оправдано. Такой отбор помогает понять требования и сразу настраивает на серьёзную работу.

- На каких темах вы сейчас специализируетесь?

- Тематика зависит от международной повестки, но в настоящее время я в основном работаю с финским направлением.

- Чем объясняется ваш интерес к Финляндии?

- Это результат долгого и осознанного процесса изучения языка и культуры. Я начала учить финский язык с семи лет, позже проходила стажировку. В процессе погружения я поняла, что это страна, с которой мне действительно интересно работать. Кроме того, с учётом текущей международной повестки Финляндию невозможно не учитывать.


