Александр Копнов: ТАСС выстроил глобальную корреспондентскую сеть

Заместитель генерального директора агентства ТАСС Александр Копнов по итогам семинара для сотрудников русскоязычных СМИ, прошедшего в Москве, вручил журналистам свидетельства о прохождении программы "Мобильная журналистика: редакционные процессы, новый язык, платформы и форматы".

В ходе встречи он подробно рассказал о работе агентства, развитии международной корреспондентской сети, а также о возможностях профессионального роста для журналистов.

По словам Александра Копнова, ТАСС относится к числу мировых информационных агентств, что подтверждено, в том числе, специализированными структурами ООН и ЮНЕСКО. Как и другие ведущие агентства мира, ТАСС располагает разветвленной сетью зарубежных корреспондентов: около половины сотрудников агентства работают за пределами России.

Отдельное внимание он уделил странам ближнего зарубежья, отметив, что после распада Советского Союза агентству пришлось фактически заново выстраивать корреспондентскую сеть в этих государствах. Этот процесс был особенно сложным в 1990-е годы, однако со временем ТАСС удалось восстановить присутствие с учётом исторических, культурных и ментальных особенностей регионов.

Говоря о Казахстане, Александр Копнов подчеркнул, что сегодня здесь действует одно из достаточно крупных представительств агентства. Корреспонденты ТАСС работают в Астане и Алматы, обеспечивая круглосуточное информационное сопровождение. Он также отметил высокий уровень взаимодействия с казахстанскими государственными и медийными структурами, подчеркнув открытость и оперативность в работе с запросами журналистов.

Кроме того, заместитель генерального директора ТАСС рассказал о системе профессиональной подготовки сотрудников агентства. По его словам, в ТАСС действует учебный центр и Академия ТАСС, где проводятся курсы повышения квалификации, практические занятия и лекции для молодых журналистов. Отдельное внимание уделяется языковой подготовке.

С этого года, добавил он, ТАСС запустил программу стажировок для молодых журналистов в странах СНГ, в том числе в Казахстане. В рамках программы сотрудники агентства на три месяца направляются в зарубежные корреспондентские пункты, чтобы получить практический опыт работы на месте.

Александр Копнов также подчеркнул, что журналисты ТАСС, работающие за рубежом, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.