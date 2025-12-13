Стартовал традиционный дружеский футбольный турнир "Мурас"

В Бишкеке начались соревнования по футболу "Мурас" с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, которые пройдут 13-14 декабря.
Поздравляя всех с началом турнира, глава государства пожелал победы сильнейшей команде.
Церемония открытия состоялась в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях участвуют 16 команд.
Игры проходят на двух площадках: в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям".
Участники турнира:
- Работники Администрации Президента, члены Кабинета Министров, руководители государственных органов и ведомств - "Президенттин командасы";
- Представители культуры и искусства - "Өнөр";
- Представители судебной власти - "Фемида";
- Представители СМИ и блогеры - "Журналисттер";
- Представители спортивных федераций, звёзды спорта - "Спорт Чеберлери";
- Сотрудники Управления делами Президента Кыргызской Республики - "Иш башкармасы";
- Полпреды Президента в областях, мэры городов, акимы районов - "Аймактар";
- Представители духовенства - "Ыйман";
- Работники системы здравоохранения и руководители медицинских учреждений - "Ден соолук";
- Сотрудники образовательной системы и руководители учебных заведений - "Билим";
- Работники органов юстиции - "Юстиция";
- Сотрудники органов национальной безопасности - "Коопсуздук";
- Представители правоохранительных органов МВД - "Динамо";
- Работники органов прокуратуры - "Көзөмөл";
- Представители дипломатического корпуса "Элчилер";
- Ассамблея народа КР и руководители диаспор - "Достук".
Завтра, 14 декабря, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.
Прямые трансляции игр доступны на телеканалах УТРК Спорт и ЭлТР, а также на страницах в социальных сетях.