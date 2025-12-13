Погода
Стартовал традиционный дружеский футбольный турнир "Мурас"

В Бишкеке начались соревнования по футболу "Мурас" с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, которые пройдут 13-14 декабря.

Поздравляя всех с началом турнира, глава государства пожелал победы сильнейшей команде.

Церемония открытия состоялась в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях участвуют 16 команд.

Игры проходят на двух площадках: в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям".

Участники турнира:

- Работники Администрации Президента, члены Кабинета Министров, руководители государственных органов и ведомств - "Президенттин командасы";

- Представители культуры и искусства - "Өнөр";

- Представители судебной власти - "Фемида";

- Представители СМИ и блогеры - "Журналисттер";

- Представители спортивных федераций, звёзды спорта - "Спорт Чеберлери";

- Сотрудники Управления делами Президента Кыргызской Республики - "Иш башкармасы";

- Полпреды Президента в областях, мэры городов, акимы районов - "Аймактар";

- Представители духовенства - "Ыйман";

- Работники системы здравоохранения и руководители медицинских учреждений - "Ден соолук";

- Сотрудники образовательной системы и руководители учебных заведений - "Билим";

- Работники органов юстиции - "Юстиция";

- Сотрудники органов национальной безопасности - "Коопсуздук";

- Представители правоохранительных органов МВД - "Динамо";

- Работники органов прокуратуры - "Көзөмөл";

- Представители дипломатического корпуса "Элчилер";

- Ассамблея народа КР и руководители диаспор - "Достук".

Завтра, 14 декабря, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

Прямые трансляции игр доступны на телеканалах УТРК Спорт и ЭлТР, а также на страницах в социальных сетях.


Теги:
Садыр Жапаров, футбол, Кыргызстан
