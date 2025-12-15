Погода
Салах получил предложение от саудовского клуба на 120 млн фунтов в год

- Самуэль Деди Ирие
Неназванный саудовский клуб предложил нападающему "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху контракт с зарплатой 2,5 млн фунтов в неделю (около 120 млн фунтов в год), сообщает Indykaila News.

Ранее Салах вступил в конфликт с руководством "Ливерпуля" и главным тренером Арне Слотом, обвинив его в неуважении.

33-летний египтянин выступает за "красных" с 2017 года и за это время выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и другие трофеи. В текущем сезоне Салах провёл 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.


