Смольская оценила шансы белорусских биатлонистов на Олимпиаде-2026

- Самуэль Деди Ирие
Олимпийская чемпионка Динара Смольская прокомментировала возможность участия белорусских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года в Антхольце.

"Позитивные новости в лыжных видах спорта повысили нашу мотивацию. Мы соскучились по соревнованиям с сильнейшими соперниками и хотим бороться честно и по совести", - заявила Смольская.

Она отметила, что возвращение белорусских спортсменов на международную арену потребует серьёзной подготовки, но выразила уверенность в их готовности. Смольская также подчеркнула, что введение нейтрального статуса возможно и для биатлонистов, а решения CAS могут изменить текущую ситуацию.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026 пройдут в Антхольце с 8 по 21 февраля, разыграют одиннадцать комплектов наград.


Теги:
Беларусь, Олимпийские игры
