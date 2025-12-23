Погода
В Таласе сотрудники ГУОБДД угостили работников "Тазалык" горячим кофе

Сегодня, 23 декабря, сотрудники ГУОБДД Таласского областного управления внутренних дел провели небольшую акцию поддержки для работников предприятия "Тазалык".

По данным ведомства, сотрудники милиции с раннего утра угостили коммунальщиков, обеспечивающих чистоту города, горячим кофе, поздравили их с наступающим праздником и пожелали крепкого здоровья.

В УВД отметили, что труд работников коммунальных служб требует значительных усилий, и подчеркнули важность взаимного уважения и поддержки при служении обществу.


