В Таласе сотрудники УВД угостили работников "Тазалык" горячим кофе

Сегодня, 23 декабря, сотрудники Таласского областного управления внутренних дел провели небольшую акцию поддержки для работников предприятия "Тазалык".

По данным ведомства, сотрудники милиции с раннего утра угостили коммунальщиков, обеспечивающих чистоту города, горячим кофе, поздравили их с наступающим праздником и пожелали крепкого здоровья.

В УВД отметили, что труд работников коммунальных служб требует значительных усилий, и подчеркнули важность взаимного уважения и поддержки при служении обществу.