Дамира Абакирова: Совместными усилиями мы многого можем добиться

Одна из важнейших глобальных задач, которые ставят ООН и ВОЗ - преодолеть распространение ВИЧ к 2030 году. А основная цель Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане (ЮНФПА) – это совместная работа с нашим Минздравом по охране репродуктивного здоровья населения, а особенно матерей, девочек, подростков, в том числе от ВИЧ-инфекции, через информирование и улучшение доступа к услугам и товарам репродуктивного здоровья.

Репродуктивное здоровье - это основа общего благополучия страны. Оно включает планирование семьи, охрану материнского здоровья, профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/ СПИД. В Кыргызстане реализация этой концепции сталкивается с такими серьезными проблемами, как недостаточная информированность о методах контрацепции, ограниченный доступ к квалифицированной медицинской помощи, стигматизация людей, живущих с ВИЧ, и социальные барьеры. Эти факторы усложняют достижение значительных улучшений в области репродуктивного здоровья.

Каковы основные причины распространения ВИЧ в нашей стране? С этого вопроса началось наше интервью с национальным программным аналитиком по сексуальному и репродуктивному здоровью, профессиональным стандартам и ВИЧ ЮНФПА Дамирой Абакировой.

- Эпидемия ВИЧ в стране находится в концентрированной стадии, с распространенностью 0,2 процента в общей популяции. Однако среди уязвимых групп населения распространенность значительно выше, например, 12,5 процента среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. С 2011 года наблюдается значительное сокращение инъекционного пути передачи ВИЧ на 90 процентов, что сопровождалось увеличением доли полового пути передачи на 64 процента. Также отмечается тревожная динамика увеличения числа случаев ВИЧ среди женщин, которые в 2023 году составляли около 40 процентов новых случаев заражения против десяти в 1996 году. Это связано с увеличением доли полового пути передачи инфекции, что подчеркивает необходимость усиления профилактических программ, направленных на женщин и их партнеров, особенно среди уязвимых групп населения.

Оценка знаний населения о ВИЧ показала, что 61 процент респондентов знают о путях передачи ВИЧ, но только 36 процентам из них известны основные методы профилактики. Объединенные показатели знаний о путях передачи и профилактике показывают, что лишь 25 процентов респондентов полностью осведомлены, что указывает на серьезные пробелы в просвещении о ВИЧ.

Инфекции, передающиеся половым путем, продолжают оставаться серьезной проблемой для общественного здоровья в Кыргызстане. Такие наиболее распространенные ИППП, как сифилис и гонорея, демонстрируют резкие колебания заболеваемости в различных регионах. Эти инфекции увеличивают риск передачи ВИЧ и требуют усиленных профилактических мер, включая расширение доступа к тестированию, лечению и образовательным программам для населения.

Особую уязвимость демонстрируют такие группы населения, как подростки, молодежь, женщины в сельских районах, трудовые мигранты, потребители инъекционных наркотиков, лица с инвалидностью, заключенные, люди с низким уровнем доходов, работницы, предоставляющие интимные услуги. Эти группы сталкиваются со множеством преград, которые ограничивают их доступ к жизненно важным медицинским услугам и информации. Для решения этих проблем надо максимально полно наладить взаимодействие между государственными учреждениями, неправительственными организациями и частным сектором. Такое сотрудничество позволит расширить охват населения медицинскими услугами и повысить их качество, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению репродуктивного здоровья и борьбе с ВИЧ/СПИД.

Одним из наиболее значительных изменений в динамике эпидемии является смещение гендерного распределения инфицированных. Если на ранних этапах эпидемии в Кыргызстане ВИЧ преимущественно затрагивал мужчин, то сейчас все больше случаев регистрируется среди женщин. Так, за последние 17 лет произошло снижение регистрации ВИЧ среди мужчин на 29 процентов, тогда как среди женщин этот показатель увеличился на те же 29 процентов. Это изменение началось с 2012 года и может быть связано с различными социально-экономическими факторами, а также с изменением образа жизни и поведения в обществе. Женщины все чаще становятся более уязвимыми к заражению ВИЧ из-за недостаточной защиты во время половых контактов и ограниченного доступа к профилактическим услугам.

Рост полового пути передачи также свидетельствует о необходимости усиления программ по обучению и информированию населения о способах предотвращения передачи ВИЧ через половые контакты. Половой путь остается основным для обоих полов. Среди мужчин доля тех, кто заразился ВИЧ половым путем, выросла с 79% в 2021 году до 88% в 2023 году. Среди женщин этот показатель также растет: с 87% в 2021 году до 93% в 2023 году.

В период с 2021 по 2023 год произошли изменения в распределении новых случаев ВИЧ по возрастным группам. В возрастной группе 0-4 года наблюдается значительное снижение случаев ВИЧ с 21 в 2021 году до 7 в 2023 году, что может свидетельствовать об улучшении профилактических мер среди новорожденных. Среди подростков и молодежи (15-19 лет) и в возрастной группе 20-24 года заболеваемость также стабильно держится на уровне 71-72 новых случаев в год. В группе 25-29 лет наблюдается небольшой рост.

В возрастной группе 30-34 года заболеваемость постепенно увеличивается с 137 до 149 случаев за тот же период. Заболеваемость среди взрослых в возрасте 35-39 лет значительно возросла с 127 в 2021 году до 169 в 2022 году, но затем снизилась до 148 случаев в 2023 году. В возрастной группе 40-49 лет наблюдается резкий рост с 165 случаев в 2021 году до 255 в 2023 году, что свидетельствует о значительном увеличении числа новых случаев среди людей среднего возраста. В группе 50 лет и старше также наблюдается стабильный рост заболеваемости ВИЧ: с 118 случаев в 2021 году до 191 в 2023 году.

Большое число новых случаев ВИЧ среди старших возрастных групп можно объяснить несколькими факторами. В зрелом возрасте люди часто живут с инфекцией долгое время, не зная о ней, так как тестирование в этой группе проводится реже. Это приводит к поздней диагностике и увеличению зарегистрированных случаев среди людей старше 35-40 лет. Также в новых или внебрачных отношениях старшие люди реже используют защиту, особенно после развода или потери партнера, что повышает риск инфицирования.

Информированность о методах профилактики ВИЧ среди старших возрастов может быть недостаточной из-за распространенного мнения, что ВИЧ - это проблема молодежи, что также снижает охват тестированием и профилактическими мерами. Изменения в личной жизни в этом возрасте могут привести к началу новых отношений без должного использования средств защиты. В зрелом возрасте многие уделяют меньше внимания сексуальному здоровью, считая, что инфекции, передающиеся половым путем, их не касаются, что снижает готовность к тестированию и профилактике. Это подчеркивает необходимость дальнейшего усиления профилактических мер, особенно в возрастных группах среднего возраста и пожилых людей, где рост новых случаев наиболее заметен.

Дискриминационные установки по отношению к людям, живущим с ВИЧ, сохраняются на высоком уровне. Особенно тревожным является факт, что процент женщин, которые отказались бы покупать свежие овощи у ВИЧ-положительного продавца, снизился лишь на 7,6% (с 59,6% в 2018 году до 52% в 2023 году). А процент тех, кто считает, что детям с ВИЧ не следует посещать учебные заведения, практически не изменился (45,3% в 2018 году и 46% в 2023 году). Это указывает на глубокие корни дискриминационных установок в обществе и, возможно, свидетельствует о недостаточной эффективности текущих мер по профилактике ВИЧ и преодолению социальных стереотипов.

Знания трудовых мигрантов по вопросам ВИЧ-инфекции показывают значительные региональные различия. Например, осведомленность о том, что сексуальные контакты с одним неинфицированным партнером снижают риск передачи ВИЧ, варьируется от 77% в Оше до 93% в Джалал-Абадской области и Сокулуке. Аналогично, понимание того, что использование презервативов при каждом половом контакте снижает риск заражения, лучше всего представлено в Сокулуке (92%), тогда как в Ноокате только 67% трудовых мигрантов осведомлены об этом.

Знания о роли антиретровирусной терапии в снижении риска передачи ВИЧ также демонстрируют неоднородность. В Джалал-Абадской области и в Оше 72% респондентов знают, что АРТ помогает снизить риск передачи ВИЧ, в то время как в Сокулуке этот показатель значительно ниже - 49%. Понимание того, что ВИЧ-позитивная беременная женщина может снизить риск передачи вируса ребенку при регулярном приеме АРТ, остается слабым, особенно в Ноокате (52%) и Сокулуке (44%). Осведомленность о том, что человек, выглядящий здоровым, может быть ВИЧ-позитивным, наиболее развита в Сокулуке (94%), в то время как в Ноокате только 54% респондентов знают об этом. При этом лишь небольшая доля трудовых мигрантов во всех регионах правильно ответила на все пять вопросов, касающихся ВИЧ.

Дамира, не кажется вам, что сложилась какая-то не логичная, мягко говоря, ситуация с трудовыми мигрантами. Заставить кого-то из них пройти текст после возвращения домой по закону медики не могут. Это считается нарушением прав человека. То есть государство, защищая его права, нарушает право на охрану здоровья другого человека – его супруги? Складывается впечатление, что государство просто не в состоянии устранить эту – одну из главных причин распространения ВИЧ? Ваше мнение?

- Проблема действительно существует. Но она решаема. В новой госпрограмме разрабатывается механизм оказания профилактических услуг мигрантам, которые относятся к "группе риска". Предстоит большая совместная работа Минздрава, пограничной и таможенной служб, Минсоцтруда. И в конце концов сам же человек должен быть ответствен и за свое здоровье, а в данном контексте, и за здоровье своей жены!

Думается, что государству следует по-другому расставить и приоритеты. Конечно, экономика, туризм – это важные сферы, но без здорового общества они тоже особо не продвинуться. И, конечно надо повышать авторитет медиков. Что сказывается на доверии к ним. Из этого вытекает другая проблема – самолечения. А она касается уже не только ВИЧ, но и других заболеваний, которые вызывают тяжелые последствия.

Вопросы репродуктивного здоровья напрямую связаны с доступностью контрацептических средств, в том числе и для профилактики ВИЧ? Раньше их предоставляли бесплатно тем же мигрантам, в поликлиниках, в вузах…

- Сегодня в стране снизилась доступность к контрацептивам. До 2015 года ЮНФПА, как одна из структур ООН, занимающихся репродуктивным здоровьем, поставлял контрацептивы в виде гуманитарной помощи и бесплатно предоставлял их Минздраву, который в свою очередь в медицинских организациях и других местах. Но с 2015 года Кыргызстан из разряда развивающихся государств перешел в категорию стран со средним экономическим развитием, согласно классификации Всемирного банка, Кыргызстан уже не получает гуманитарной помощи в тех размерах, которые были, в том числе презервативов от нашего фонда.

И доступ к контрацептивам резко сократился. В медорганизациях первичного звена, как раньше, их уже не раздают, потому что их нет в наличии. Конечно, презервативы продают в магазинах, аптеках. Но, судя по тому, что в стране увеличивается уровень заболеваемости не только ВИЧ, но и сифилисом, гонореей и другими БППП, далеко не все пользуются средствами защиты. Возможно, не все могут их купить. Да и в качестве их есть сомнения.

Но есть очень хорошая новость. В 2022 году Президент подписал постановление, которое разрешает производить закупки лекарственных средств и медицинских изделий через агентства ООН. Сейчас мы подписываем с Минздравом и Кабинетом министров меморандум о закупках лекарств и медизделий из каталогов ЮНФПА. В наших каталогах – препараты для материнского здоровья и контрацептивы, включая презервативы. Согласно меморандуму, страна может закупать через нас высококачественные лекарственные средства, в том числе и презервативы, по цене завода-производителя. Презервативы, кстати, входят в перечень жизненно важных лекарственных средств и медизделий. Закупив их, страна может на уровне первички распространять их, особенно среди особо нуждающихся. Это – главное условие. Даже если их будут раздавать людям из медико-социальной группы, то польза будет огромная.

Существует семилетний план закупок контрацептических средств для женщин из медико-социальной группы риска на 2024-2030 год, который принят Минздравом. Согласно ему, Кыргызстан увеличивает объем закупок контрацептических средств ежегодно на один миллион сомов от завода-производителя. Руководством страны соответствующим документом разрешено закупать лекарственные средства и медизделия через агентства ООН. Значит, кыргызстанцам будут доступны высококачественные и недорогие препараты и контрацептивы.

Можно ли сказать, что чем выше гендерная дискриминация в обществе и чем ниже социальное положение женщин, тем они больше подвержены риску ВИЧ-инфицирования? Что ЮНФПА предпринимает для его снижения? Можете привести примеры?

- Одна из категорий таких женщин – это жены мигрантов. Даже если ее заразил вернувшийся муж, ей трудно будет доказать это. Да она этого и не станет делать ввиду своего зависимого положения от мужа, от окружения, тем более, если живет в сельской местности. К сожалению, стереотип, что женщина виновата во всем остался. И более того, по нашим наблюдениям, эта тенденция усугубляется.

Государство оказывает поддержку лицам, которые, будучи детьми, заразились ВИЧ в больнице. Сейчас они относятся к медико-социальной группе. Лицам, входящим в нее, оказываются медицинские и социальные услуги бесплатно. Но очень многие даже не знают о том, что есть такие льготы. Не знают, что есть и немало программ по их поддержке, потому что проинформированы.

В этом году в глобальной борьбе с ВИЧ в мире наблюдается самый серьезный финансовый кризис за последние десятилетия. Как он может отразиться на нас?

-Да, резкое сокращение международной помощи в этом году усугубляет проблему дефицита средств в борьбе с ВИЧ.

Но сокращение финансовых средств не означает, что все программы закрываются. Мы все равно будем продолжать работать. Государство делает много усилий и в новой Гос Программе большое вниманеи уделено именно профилатическим мероприятиям. В нашей стране работает и Глобальный фонд по борьбе со СПИД, туберкулезом, ЮНИСЕФ и ЮНФПА и совместными усилиями мы многого можем добиться.