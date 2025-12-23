Погода
В Токмоке подозреваемого в серии краж задержали в ходе рейда

162  0
В Чуйской области в ходе оперативного рейда "Розыск" задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж. В настоящее время он находится под стражей, расследование продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, подозреваемым оказался гражданин К.Д., 1995 года рождения. Он был задержан сотрудниками милиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со статьёй 96 УПК Кыргызской Республики.

Основанием для возбуждения уголовных дел стало заявление жителя города Токмок К.Б., 1962 года рождения. По его словам, 26 ноября 2025 года неизвестные лица тайно проникли в его жилой дом и похитили 620 тыс. сомов, 5 тыс. долларов США и 20 тыс. тенге, причинив значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (кража).

Позднее с аналогичными заявлениями в органы внутренних дел обратились ещё четверо жителей города Токмок. Все обращения зарегистрированы в установленном порядке, по ним также возбуждены уголовные дела.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.


URL: https://www.vb.kg/453467
Теги:
задержание, кража, Токмок
