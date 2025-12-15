В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по кулатуу

20 декабря во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоится XXXIII чемпионат Кыргызстана по национальной борьбе кулатуу. Турнир организуют Дирекция национальных видов спорта и Федерация кулатуу КР.

В соревнованиях примут участие спортсмены из различных боевых дисциплин, включая кулатуу, панкратион, грэпплинг, самбо, карате, таэквондо, вольную и классическую борьбу, тайбокс, валетудо и кикбоксинг. К участию допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет.

Программа чемпионата включает:

19 декабря - регистрация и взвешивание участников с 10:00 до 14:00, мандатная комиссия с 15:00 до 18:00;

20 декабря - дополнительное взвешивание с 09:00 до 10:00, начало поединков и церемонии открытия в 10:00;

Закрытие и награждение состоятся по завершении финальных боев.

Чемпионат станет важной платформой для популяризации национальной борьбы кулатуу и укрепления спортивных связей между представителями разных единоборств.