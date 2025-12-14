Психолог: Не надо бояться диагноза ВИЧ, с ним можно жить

Диагноз ВИЧ – это серьезное испытание как для самого человека, так и для его близких, связанное с глубокими эмоциональными переживаниями. О том, какую роль играет качественная психологическая помощь для людей, живущих с ВИЧ, как вернуть мотивацию, научиться реально оценивать ситуацию, не опускать руки и искать пути возвращения к полноценной жизни, рассказала психолог Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека в Кыргызстане Аян Шеримбек кызы.

Аян, сложно ли работать с людьми, живущими с ВИЧ?

- На сегодняшний день, по критериям ВОЗ, ВИЧ инфекция считается хроническим заболеванием, как сахарный диабет, гипертония, гепатит. Люди с этим статусом просто планируют свою жизнь немного больше. При своевременном соблюдении всех рекомендаций и назначений врачей человек может жить до глубокой старости, как говорится, ровно столько, сколько ему предначертано. Но люди с положительным ВИЧ-статусом, безусловно, нуждаются в психологической поддержке.

Что значит поддержка? Нам, психологам, важно выслушать человека, услышать его, не осуждать, не оценивать его поведение и принять его таким, какой он есть, вне зависимости от каких-либо характеристик. Мне важно, чтобы пациент не замкнулся в себе, не закрылся, а наоборот, максимально открылся, увидел во мне собеседника, который ему сейчас так необходим. Особенно если о его диагнозе не знает никто, даже близкие люди, и ему не с кем поделиться своей болью и переживаниями. Мы обсуждаем возможные варианты, мягко подводим его к мысли, что ситуацию можно изменить. И спустя какое-то время человек принимает свой диагноз и настраивается на жизнь.

Многие пациенты поначалу не принимают свой диагноз, точнее, не принимают себя с этим заболеванием. Они сами себя стигматизируют: винят, укоряют, осуждают за то, что заразились ВИЧ. Обвиняют себя в том, что не настояли на тестировании партнера, раскаиваются в частой смене партнеров. Одна из моих недавних пациенток буквально извела себя самостигмой, постоянно повторяя, что ВИЧ - это "болезнь наркопотребителей" или людей, оказывающих интимные услуги. И как она, человек с высшим образованием, могла заболеть, не предугадать последствий? Что скажут люди, примут ли родные?

Если человек не может принять себя и свое заболевание, ему становится крайне тяжело психологически. Эти внутренние терзания перерастают в серьезные проблемы: меняется восприятие собственных возможностей и своего места среди других людей, резко снижается самооценка, теряются самоуважение и уверенность в себе. Нарушаются сон и аппетит, меняется поведение, появляется агрессия, исчезает позитивное мышление. И, конечно, ухудшается общее состояние здоровья.

Более того, некоторые пациенты оказываются на грани неадекватных поступков. Одна из моих пациенток, придя ко мне во второй раз, призналась, что в первый визит, когда ожидала результаты повторного теста на ВИЧ, она уже догадывалась, что результат будет таким же, что и в прошлый раз, но до последнего надеялась на ошибку, что ее анализы перепутали. Перед приходом в наш центр, как позже призналась женщина, она положила в сумку режущий предмет с целью, что, если результат снова окажется положительным, то она уедет подальше от города и сведет счеты с жизнью. "Чтобы от меня не было вреда никому из родных и знакомых", - сказала она.

К счастью, наши врачи, заметив, что пациентке нужна психологическая поддержка, своевременно направили ее ко мне. Мы долго разговаривали. Для нее ВИЧ также был "постыдным" заболеванием. В ходе консультации пациентке удалось осознать, что это не так, что с этим диагнозом можно жить, работать, рожать детей. Сам факт принятия ею самой своего диагноза дал ей возможность научиться жить с ним. В последующих визитах она выразила благодарность, сказав "спасибо" нам, врачам, за то, что в тот день мы уберегли ее от рокового шага и помогли снять самостигму, в которую она себя загнала.

Чем больше человек говорит о своем заболевании, тем легче ему принять эту реальность. Напротив, чем дольше он держит это в себе и отрицает болезнь, тем страшнее ему с ней жить. Важно понимать, что сегодня никто не застрахован от инфицирования. Да, человек, употребляющий инъекционные наркотики, рискует больше, чем ведущий здоровый образ жизни семьянин. Но и во втором случае полностью исключить риски невозможно. Такие примеры тоже есть.

Есть пациенты, чаще мужчины, которые после утраты семьи из-за диагноза пытаются ее вернуть. С одним из них мне пришлось долго работать. Он не отпускал мысль о возвращении в семью, тогда как бывшая супруга не могла простить ему случившееся. В ходе наших бесед он принял свой диагноз и осознал, что его спутница жизни имеет право прервать с ним супружеские отношения. Со временем он смог отпустить эту мысль. В такие моменты особенно важно, чтобы рядом был человек, который поддержит, выслушает и поможет взглянуть на ситуацию со стороны, поскольку самостоятельно выбраться из этого состояния пациенту бывает очень сложно.

Далеко не всегда такую поддержку могут оказать близкие. Если сам пациент не принимает болезнь, его родным тем более трудно ее признать.

Родственники ваших пациентов приходят к вам на консультации?

- Да, приходят. Например, недавно беседовала с сестрами одного пациента: они спрашивали, можно ли с ним общаться, есть ли риск заражения. Я объяснила, что ВИЧ передается только через кровь, грудное молоко (если ВИЧ-инфицированная женщина кормит ребенка грудью) и половым путем. Других путей передачи нет. Страх и тревожность возникают из-за незнания, и люди начинают паниковать.

Бывали случаи, когда родственники, узнав о диагнозе члена семьи, хотели отселить его, снять ему отдельную квартиру, опасаясь заражения. Представьте, какая это психологическая травма для человека! Все это - следствие элементарной безграмотности и страха перед заболеванием. Поэтому так важно возобновлять и, главное, грамотно доносить информацию о ВИЧ до населения. У людей старше 35 лет страх во многом сохранился с тех времен, когда ВИЧ преподносился как смертельно опасное заболевание. Сегодня эти установки проявляются в изоляции, страхе и отчуждении ВИЧ-инфицированного даже со стороны его близких. Мы разъясняем пациентам и их родным, что с ВИЧ сегодня живут, и что он передается только тремя путями, если своевременно не лечиться.

Говорят, молодежь легче принимает диагноз. Почему?

- Потому что она более информирована о ВИЧ/СПИДе. Но это не означает, что в молодежной среде не нужна профилактика инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ. У меня был опыт работы с подростками. Особенно запомнилась встреча со старшеклассницами одной школы: я рассказывала о женском здоровье и личной гигиене, но видела, что им это неинтересно. Я спросила напрямую, о чем бы они хотели поговорить. Ответ был прост - о контрацепции: вредна ли она, какие средства лучше. Поэтому с современной молодежью важно откровенно говорить о половом воспитании, не осуждая за раннее начало половой жизни. Запретить ее невозможно, но можно и нужно грамотно предупреждать о последствиях, которые бывают очень серьезными.

Что касается ВИЧ, молодежь действительно спокойнее относится к диагнозу, понимая, что при приеме терапии можно жить полноценной жизнью. Пациенты старшего возраста, напротив, порой боялись даже поцеловать ребенка, опасаясь заражения. Бывали случаи, когда люди настолько стигматизировали себя, что называли себя "грязными" и "заразными". Тогда я предлагала им пожать мне руку и обняться, говорила, что я несу ответственность за свое здоровье и не сделала бы этого, если бы ВИЧ передавался через рукопожатие или объятие. Так я показывала, что через объятия, а также посуду, поцелуи и прикосновения ВИЧ не передается. И постепенно пациенты выходили из состояния неприятия болезни.

То есть бороться с заболеванием можно и информационным путем?

- Безусловно. Каждый человек должен знать элементарные вещи: как передается ВИЧ и как избежать заражения, уметь оценивать собственные риски. Только осознанность позволяет сохранить здоровье. А информированность помогает понять, что человек с ВИЧ- это не носитель "отрицательных качеств". Психологическая поддержка улучшает прогноз заболевания: у человека появляется мотивация к жизни, а это напрямую влияет на эффективность лечения.

Любой человек, столкнувшийся с ВИЧ-инфекцией, может обратиться в наш центр за психологической помощью. Иногда достаточно развеять мифы и дать объективную информацию, чтобы человек понял, что с ним происходит, как жить дальше и какие шаги предпринимать.