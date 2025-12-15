Погода
В Бишкеке завершился футбольный турнир "Мурас"

105  0
- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке завершился традиционный футбольный турнир "Мурас", прошедший с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Глава государства отметил, что данные соревнования стали устойчивой и доброй традицией в общественной жизни страны.

Президент напомнил, что первый турнир был проведён в 2021 году в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию кыргызского футбола. Тогда в соревнованиях приняли участие шесть команд, тогда как в этом году их количество увеличилось до 16.

Турнир направлен на популяризацию здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятиям спортом, а также на укрепление взаимодействия и сплочённости между государственными учреждениями.

Победителем турнира стала команда "Аймактар", получившая приз в размере 400 тысяч сомов. Второе место заняла "Президенттин командасы" (300 тысяч сомов), третье - команда "Ден соолук" (200 тысяч сомов).

Лучшим игроком турнира признан Эрик Молдокулов ("Ыйман"), лучшим бомбардиром - Нурлан Турусбеков ("Ден соолук"), лучшим вратарём - Нурбек Алимов ("Аймактар").


URL: https://www.vb.kg/453483
Теги:
президент, футбол, Кыргызстан
