Сборная Кыргызстана по футзалу выступит на турнире в Ереване

Национальная команда Кыргызстана по футзалу отправится в Армению, где с 21 по 24 декабря в Ереване пройдет международный турнир с участием четырех сборных. Помимо кыргызстанцев, в соревнованиях сыграют команды Армении, Грузии и Молдовы.

Данный турнир станет частью подготовки сборной Кыргызстана к Кубку Азии-2026 по футзалу. Континентальное первенство пройдет с 27 января по 7 февраля 2026 года в Индонезии.

Команда под руководством Нуржана Жетыбаева выступит в группе "А", где ее соперниками станут сборные Индонезии, Ирака и Южной Кореи. В финальной стадии Кубка Азии примут участие 16 сильнейших сборных команд континента.