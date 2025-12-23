Погода
ГНС КР увеличила сбор акцизного налога на 3 млрд сомов

За 11 месяцев 2025 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики обеспечила поступление в бюджет акцизного налога от производимой в стране и ввозимой товаров из государств членов ЕАЭС 19 млрд 493,06 млн сомов.

Показатели сборов данного налога увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3 млрд 1,7 млн сомов или на 17,3%.

От производимой в Кыргызской Республике подакцизной продукции за январь-ноябрь 2025 года поступило 4 млрд 826,3 млн. сом акцизного налога, в том числе от алкогольной продукции 3 млрд 448,3 млн. сом, безалкогольных напитков 1 млрд 297,0 млн. сом, нефтепродуктов 70,0 млн. сом и табачной продукции 8,2 млн. сом.

Кроме того, от ввозимой из государств-членов ЕАЭС подакцизной продукции поступило 14 млрд 666,8 млн. сом, в том числе: от табачной продукции 9 млрд 111,7 млн. сом, от нефтепродуктов 3 млрд 670,9 млн. сом, от алкогольной 653,7 млн. сом и безалкогольных напитков 749,2 млн. сом.

Напомним, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызской Республики введена обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами идентификации.

Также в информационной системе "Маркировка товаров" зарегистрированы и получают коды маркировки 12 импортеров табачной продукции, 34 производителей и 96 импортеров алкогольной продукции.

За 11 месяцев 2025 года выданы 223,7 млн кодов маркировки. Из них на табачную продукцию – 157,2 млн кодов, алкогольная продукция – 42,6 млн кодов, продукция легкой промышленности – 23,7 млн кодов, обувь – 167,9 тыс кодов и парфюмерия – 3,3 тыс.


Теги:
ГНС, Кыргызстан, акциз
