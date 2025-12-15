Погода
Кыргызстанка завоевала бронзу чемпионата Австрии по фигурному катанию

14-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала бронзовым призёром чемпионата Австрии по фигурному катанию среди юниоров, который прошёл в Инсбруке.

В ходе соревнований Элес продемонстрировала отличные результаты. В короткой программе она набрала 48,97 балла, а в произвольной программе её результат составил 83,25 балла. Общий итог - 132,22 балла, что позволило ей занять почётное третье место.

По словам её отца, Капара Намазалиева, результат стал важным достижением для его дочери на международной арене и доказательством её высокого мастерства в фигурном катании.

Элес продолжает успешно развиваться в спорте и показывать стабильно хорошие результаты, что открывает перед ней перспективы для дальнейших побед и участий в более крупных соревнованиях.


Теги:
Австрия, фигурное катание, Кыргызстан
