Степан Демура спрогнозировал тяжелые времена для криптовалют

Экономист и аналитик Степан Демура заявил о начале системных проблем с ликвидностью на мировых финансовых рынках, указав на нарастающее напряжение в банковском секторе США.

По его словам, американским банкам становится всё сложнее и дороже привлекать краткосрочные средства, в связи с чем они всё чаще вынуждены обращаться за поддержкой к Федеральной резервной системе. Демура отметил, что рост стоимости заимствований и увеличение объёма экстренного фондирования являются тревожными сигналами для финансовой системы.

Он также обратил внимание на ухудшение ситуации на рынке коммерческой недвижимости. По его оценке, снижение стоимости объектов в сочетании с ростом процентных ставок приводит к серьёзным трудностям при рефинансировании кредитов, что усиливает давление на банки и корпоративный сектор.

По мнению аналитика, совокупность этих факторов формирует условия, схожие с теми, которые наблюдались накануне финансового кризиса 2008 года.

Фондовый рынок США, по оценке Демуры, пока демонстрирует относительную устойчивость. Индекс S&P 500 продолжает рост, однако он во многом опирается на ограниченное число крупных технологических компаний. Такая концентрация, по его словам, повышает уязвимость рынка и делает его чувствительным к любым негативным новостям.

Отдельно Демура прокомментировал дискуссии вокруг возможного создания стратегического резерва биткоина в США. Он выразил сомнение в том, что подобные инициативы способны решить долговые проблемы страны, и напомнил об исторических прецедентах использования стратегических резервов в кризисные периоды.

В среднесрочной перспективе аналитик не исключил кратковременных отскоков на финансовых рынках, однако подчеркнул, что они могут носить временный характер. По его мнению, основные риски способны реализоваться в 2026 году, когда на экономику одновременно окажут давление проблемы с долгами, банковским сектором и рефинансированием корпоративных обязательств.

По словам Демуры, в условиях повышенной неопределённости инвесторам следует проявлять максимальную осторожность и сосредоточиться на сохранении капитала, избегая чрезмерно рискованных стратегий.


