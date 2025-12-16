Погода
Из-за роста ОРВИ в Кыргызстане 526 школ переведены на дистанционный формат

218  0
- Алина Мамаева
В Кыргызстане из-за сезонного роста ОРВИ и гриппа часть образовательных учреждении временно переведена на дистанционный формат. По данным Минздрава КР, на 15 декабря онлайн-обучение введено в 526 школах, что составляет около четверти от их общего числа по республике.

Кроме того, на период инкубации приостановлена работа 403 дошкольных образовательных учреждении.

В ведомстве уточнили, что такие меры носят профилактический характер. При этом, несмотря на сохраняющуюся высокую нагрузку, эпидемиологическая ситуация начала стабилизироваться: за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 11,7 процента.

Всего за 50-ю неделю 2025 года (с 8 по 14 декабря) в стране зарегистрировано около 37,6 тысячи случаев острых респираторных инфекции и гриппа.


