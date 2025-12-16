Сборная Кыргызстана вернулась с юношеских Пара Азиатских игр

Юношеская сборная Кыргызстана завершила выступление на Пара Азиатских играх и вернулась на родину из Дубая, где соревнования проходили с 7 по 14 декабря.

Как сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта КР, в международном аэропорту "Манас" спортсменов встретили представители спортивных ведомств, в том числе начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Кубаныч Эрмеков и директор Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов, а также родные и близкие атлетов.

Кыргызстан на турнире представляли 20 спортсменов, которые выступили в восьми видах спорта: плавание, таэквондо, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, голбол, армрестлинг и бочча.

Лучшие результаты команда показала в армрестлинге. Отличились Исхак Салиев (55 кг), Билал Калыков (65 кг), Айгуль Муталипова (60+ кг) и Кутман Фаридин уулу (65+ кг), продемонстрировав высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.