Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 101.85 - 102.65

Сборная Кыргызстана вернулась с юношеских Пара Азиатских игр

107  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юношеская сборная Кыргызстана завершила выступление на Пара Азиатских играх и вернулась на родину из Дубая, где соревнования проходили с 7 по 14 декабря.

Как сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта КР, в международном аэропорту "Манас" спортсменов встретили представители спортивных ведомств, в том числе начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Кубаныч Эрмеков и директор Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис Тобокелов, а также родные и близкие атлетов.

Кыргызстан на турнире представляли 20 спортсменов, которые выступили в восьми видах спорта: плавание, таэквондо, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, голбол, армрестлинг и бочча.

Лучшие результаты команда показала в армрестлинге. Отличились Исхак Салиев (55 кг), Билал Калыков (65 кг), Айгуль Муталипова (60+ кг) и Кутман Фаридин уулу (65+ кг), продемонстрировав высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453524
Теги:
спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  