Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025

HR-команда Мобильного оператора О! (ООО "НУР Телеком") стала победителем международной бизнес-премии WOW! HR 2025 в номинации High Performance. Церемония прошла в Алматы и собрала ведущие компании региона, формирующие современную культуру управления талантами.

Эта победа стала подтверждением экспертности HR-команды О! и её роли в развитии одной из крупнейших IT-экосистем Кыргызстана. Представленный проект "Рецепт вкусного мероприятия" впечатлил жюри продуманным подходом к корпоративным событиям и тем, как они помогают управлять вовлечённостью, мотивацией и командным духом. Проект также получил "Приз зрительских симпатий" – за искренность, энергию и историю о том, как HR-решения меняют атмосферу в компании и влияют на результаты.

– Для нас это большая честь, – отметила Эркина Сарбашева, руководитель Службы по работе с персоналом О!. – В этой награде заслуга всей команды. Победа доказывает: когда люди работают с отдачей и удовольствием, компания становится сильнее. Спасибо каждому, кто помогает нам создавать яркие события для нашей невероятной команды!

