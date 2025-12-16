В Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards

В Ташкенте прошла церемония награждения FIA Awards по итогам года Международной автомобильной федерации. Впервые в истории Центральной Азии столь престижное мероприятие мирового автоспорта состоялось в регионе.

Организаторы отметили, что проведение церемонии в столице Узбекистана стало подтверждением растущего доверия и авторитета страны на международной спортивной арене. В последние годы Узбекистан регулярно принимает крупные международные соревнования и официальные мероприятия высокого уровня.

Особенностью FIA Awards в Ташкенте стал уникальный формат: на церемонию были доставлены оригинальные автомобили - чемпионы сезона в семи различных категориях. В ходе мероприятия награды получили лучшие гонщики и команды, добившиеся значительных успехов в своих дисциплинах.