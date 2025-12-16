Трамп подал иск к BBC на сумму $5 млрд

Президент США Дональд Трамп подал в суд на издание BBC, обвинив британскую вещательную корпорацию в клевете, сообщает CNBC. Он хочет отсудить $5 млрд, пишет "РБК".

Иск связан с отредактированной в программе Panorama речью Трампа, произнесенной в день штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.

Британская вещательная корпорация обвиняется в создании "ложного, клеветнического, обманчивого, уничижительного, подстрекательского и злонамеренного образа президента Трампа" в документальном фильме программы Panorama. В иске утверждается, что фильм был создан в рамках "наглой попытки вмешаться в исход выборов и повлиять на них в ущерб президенту Трампу".

"В документальном фильме Panorama ложно показано, как президент Трамп говорит своим сторонникам: "Мы пойдем к Капитолию, и я буду там с вами. И мы будем бороться. Мы будем бороться изо всех сил, и если вы не будете бороться изо всех сил, у вас больше не будет страны", - говорится в нем. Республиканец "никогда не произносил этих слов", подчеркивается в иске. Там утверждается, что фраза "и мы будем бороться" была произнесена Трампом почти через 55 минут после того, как он сказал: "Я буду с вами".

Как писала The Telegraph, в документальном фильме "Трамп: второй шанс?", вышедшем в прошлом году, были смонтированы две разные части его выступления, из-за чего создалось впечатление, будто республиканец прямо призывает к беспорядкам у Капитолия. В оригинале речи 6 января он заявил: "Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов". А в программе Panorama слова политика были смонтированы так: "Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил".

Председатель Совета BBC Самир Шах извинился за произошедшее, объяснив, что речь была отредактирована, дабы "донести послание президента Трампа, чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как оно было воспринято сторонниками президента Трампа и что происходило в тот момент".

На фоне скандала генеральный директор британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения BBC, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку.