РКФР утвердил рекордный инвестиционный бюджет на 2026 год

- Светлана Лаптева
На XXI заседании Совета Российско-Кыргызского Фонда развития был утвержден инвестиционный бюджет Фонда на 2026 год с объемом финансирования новых проектов на сумму более 200 млн долларов США. Как отметил Председатель Правления РКФР Артем Новиков, это рекордный показатель, подтверждающий приоритетную роль Фонда в поддержке экономического роста Кыргызстана.

Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков подчеркнул насыщенность повестки заседания и важность принятых решений: "В рамках ранее достигнутых договоренностей повестка дня была достаточно насыщенная, были рассмотрены порядка 15 вопросов, касающиеся как непосредственно деятельности самого фонда, так и отдельных проектов, которые были рассмотрены в рамках необходимости финансирования".

В ходе обсуждения Совет одобрил несколько крупных проектов, которые начнут реализовываться в следующем году.

"Утвержден ряд важных и крупных проектов на сумму более 100 миллионов долларов США, а в том числе связанных с поставкой важных для экономики Кыргызстана сырья и материалов из Российской Федерации", - подчеркнул Глава РКФР Артем Новиков.

Реализация утвержденных инициатив позволит укрепить производственную базу страны, снизить зависимость от импорта и расширить внутренние цепочки добавленной стоимости.

Кроме того, Совет поддержал новые инициативы и нормативные документы, направленные на повышение эффективности деятельности Фонда. Это касается вопросов кадровой политики, регулирования работы Совета, корпоративной культуры и других управленческих аспектов, которые создают условия для дальнейшего развития и расширения деятельности РКФР на территории Кыргызской Республики.

Российско-Кыргызский Фонд развития остается ключевым финансовым институтом развития экономики Кыргызстана. Решения XXI заседания Совета формируют основу для реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отраслей, развитие производств и повышение конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе


Российско-кыргызский фонд развития
