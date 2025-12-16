Ученице школы искусств мэр Бишкека вручил сертификат на проведение операции

На традиционной церемонии зажжения елки мэр Айбек Джунушалиев вручил денежный сертификат из резервного фонда мэрии города Бишкек Насыйкат Байырзаевой.

Денежные средства необходимы для проведения операции по пересадке роговицы обоих глаз.

Насыйкат Баймырзаева учится в школе искусств №5 и в интернате для слабовидящих и слепых детей. Она является участником международных конкурсов.

Мэрия города Бишкек выражает надежду, что предоставленные средства помогут в успешном проведении операции и восстановлении здоровья Насыйкат Баймырзаевой.

Желаем ей крепкого здоровья, дальнейших успехов в учебе и творчестве.