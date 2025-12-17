Подписано кредитное соглашение по проекту ж/д Китай--Кыргызстан-Узбекистан

Заместитель председателя Кабинета Министров КР-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии подписания кредитного соглашения, предназначенного для финансирования проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Об этом сообщается на сайте правительства. Об этом сообщается на сайте правительства КР

Соглашение было заключено между ОсОО "Компания железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" (Совместная проектная компания) и Синдикатом банков Китайской Народной Республики, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.

Стоит отметить, что общая стоимость проекта железной дороги оценивается в 4,7 млрд долларов США. Половина указанной суммы в размере около 2,3 млрд долларов США будет предоставлено Китаем в качестве кредита на 35 лет Совместной проектной компании, учрежденной тремя странами. Погашение этой суммы будет осуществляться непосредственно Совместной проектной компанией. Оставшиеся 2,3 млрд долларов США будут внесены тремя государствами в уставный капитал Совместной проектной компании в следующем процентном соотношении: Китай – 51%, Кыргызстан и Узбекистан – по 24,5% каждая.

Выступая на церемонии подписания документа, заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев подчеркнул, что согласно одному из ключевых положений инвестиционного соглашения между Кабинетом Министров Кыргызстана и Совместной проектной компанией, полное финансовое обеспечение проекта должно быть завершено до 20 декабря 2025 года, которое успешно выполнено уже сегодня.

"Это достижение заслуживает высокой оценки и ясно демонстрирует готовность Совместной проектной компании, созданной тремя странами, к реализации проектов международного уровня", – заявил заместитель Председателя Кабмина Бакыт Торобаев.

В свою очередь, генеральный директор ОсОО "Компания железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" Чжоу Син, отметил, что Совместная проектная компания сосредоточится не только на эффективном использовании привлеченных средств, но и на обеспечении надежного и своевременного выполнения всех обязательств по соглашению.

Отметим, что строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан- Узбекистан" является одним из наиболее технически и инженерно сложных проектов в регионе. В рамках его строительства предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 километров. Это означает, что около 40% всего пути будет проходить через тоннели и по мостам. На территории Кыргызстана общая длина железной дороги составит 304 км.

Напомним, что официальный старт строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" был дан 27 декабря 2024 года президентами трех стран. Тогда Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с обращениями, подчеркнув стратегическое значение данного проекта.