В Москве состоялся показ этно-мюзикла "Раймалы и Бегимай"

В концертном зале "Москва" состоялся показ этно-мюзикла "Раймалы и Бегимай", поставленного по мотивам романа Ч.Айтматова "И дольше века длится день" Кыргызской Национальной филармонией.

В приветственном слове Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев отметил, что данная постановка направлена на сохранение и популяризацию богатого культурного и духовного наследия кыргызского народа и является началом реализации масштабных проектов в рамках широкого празднования 100-летнего юбилея великого писателя Чынгыза Айтматова в 2028 году, который в Кыргызской Республике объявлен Годом Айтматова.

Посол с особым воодушевлением подчеркнул высокий профессионализм и яркий талант творческой труппы Кыргызской национальной филармонии, великолепные декорации, яркое музыкальное сопровождение с фольклорным колоритом, элементами современной хореографии, балета и вокальных партий, а также красочные национальные костюмы, свидетельствующие о богатой культуре и истории кыргызского народа.

Отмечая, что творчество Ч.Айтматова играет исключительную роль в укреплении духовной связи кыргызского и российского народов, Посол акцентировал, что диалог культур – это мощный инструмент для построения созидательного мира и проведение таких мероприятий – это важная, нужная и добрая традиция, которая должна наращиваться для укрепления отношений двух стран.

Мероприятие посетили соотечественники, проживающие в Москве, а также главы и представители дипломатических миссий, представители российских государственных учреждений и ведомств в сфере культуры, известные деятели культуры и искусства.

Зрители в переполненном зале встретили первый этно-мюзикл с большим восторгом и сопровождали артистов бурными овациями.