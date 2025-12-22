В Ошской области прошли внеплановые рейды против браконьеров

В Ноокатском, Узгенском и Алайском районах Ошской области за незаконную охоту на граждан наложены штрафы на общую сумму 156 тысяч сомов.

Указанные факты были выявлены в период с 18 по 22 декабря текущего года в ходе внеплановых рейдовых мероприятий, проведённых совместно сотрудниками группы "Барс-2" организации NABU Кыргызстан и территориальных подразделений Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в Ошской области.

Отмечается, что в последние дни после обильных снегопадов увеличилось количество лиц, выходящих на охоту, в связи с чем было принято решение усилить рейдовые мероприятия.

В частности, рейды проводились на территории Чили-Сайского ущелья в местности Ак-Арт Ноокатского района, в урочищах Беш-Абышка Узгенского района, а также на участках Кайыңды и Капчыгай Алайского района.

Граждане, нарушившие правила охоты, привлечены к ответственности в соответствии со статьёй 263 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

В рамках рейдов с местными жителями и охотниками также проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил охоты, охраны дикой природы и строгого исполнения требований законодательства.