В Бишкеке задержаны лица, выдававшие себя за сотрудников милиции

В Бишкеке пресечена противоправная деятельность лиц, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление гражданина Н.А.Э., который сообщил, что женщина по имени Светлана и её сообщники, представляясь сотрудниками милиции, обвинили его в рейдерском захвате бизнеса. Угрожая распространением в социальных сетях и СМИ видеоматериалов, порочащих его честь и достоинство, они требовали передать 100 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий при получении части денежных средств в размере 1 500 000 сомов была задержана гражданка Р.С.А. У неё изъяты меченые купюры.

В дальнейшем установлен и задержан её сообщник - гражданин А.Р.К., 1996 года рождения. При обыске по месту его жительства обнаружены и изъяты поддельные служебные удостоверения оперуполномоченного в звании капитана милиции, разрешение на ношение табельного оружия, а также жетон сотрудника национальной безопасности.

Решением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.