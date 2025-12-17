Сборная Кыргызстана выиграла чемпионат Азии по джимхане

Сборная Кыргызстана стала чемпионом Азии по джимхане по итогам сезона 2025 года, одержав победу в общекомандном зачёте международной серии Asia Auto Gymkhana Championship. Об этом сообщили в Федерации автомотоспорта и дорожной безопасности КР.

По итогам сезона кыргызстанская команда набрала 114 очков и уверенно заняла первое место. Второе место в командном зачёте досталось сборной Тайваня, третьей стала команда Индии.

Кыргызстан на турнире представляли Артём Исакжанов, Марат Мамбетакунов, Алексей Веденев, Дина Мухаметзянова и Акылбек Омуракунов. Менеджером национальной команды является Владимир Комиссаров.

Отдельного успеха добилась пилот сборной Кыргызстана Дина Мухаметзянова, которая стала чемпионкой Азии в личном зачёте среди женщин.

Asia Auto Gymkhana Championship - престижная международная серия автоспортивных соревнований под эгидой FIA, в которой участвуют ведущие пилоты из стран Азии и Океании.