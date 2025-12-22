Погода
В Кемине задержан подозреваемый в мошенничестве на 460 тыс. сомов

В Кеминском районе задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 460 тысяч сомов. По данным ГУВД Чуйской области, он обманным путём завладел деньгами, пообещав доставить автомобиль китайского производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемым является гражданин Р.К., 1986 года рождения, который был задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания.

Основанием для возбуждения дела стало заявление жителя села Алтымыш 1986 года рождения, поступившее в ОВД Кеминского района 26 ноября 2025 года. По словам заявителя, подозреваемый, войдя к нему в доверие, получил 460 тысяч сомов, пообещав привезти автомобиль марки Weltmeiter X6, после чего скрылся.

В ходе следствия установлено, что задержанный может быть причастен к нескольким аналогичным мошенничествам на территории Кеминского района. Также проверяется его возможная причастность к преступлениям в других районах Чуйской области.

Граждан, пострадавших от действий указанного лица, просят обращаться в ОВД Кеминского района или по телефонам: 0312 616841, 0701 886295.

Расследование продолжается.


