Женская сборная Кыргызстана по волейболу сыграет на турнире CAVA

Женская национальная сборная Кыргызстана по волейболу выступит на Кубке Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), который пройдет с 19 по 25 декабря в городе Мале, столице Мальдивской Республики.

15 декабря директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете министров КР Казыбек Молдажиев встретился с волейболистками перед выездом на международные соревнования. Руководитель ведомства пожелал команде успешного выступления и призвал спортсменок достойно представить Кыргызстан и защитить честь страны на высоком уровне.

В состав делегации от Кыргызстана вошли 14 игроков, 3 тренера и один судья.

В турнире CAVA примут участие национальные сборные пяти стран: Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдивской Республики и Туркменистана.


