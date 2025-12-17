Садыр Жапаров выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 декабря, выступил на первом заседании депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва.

В заседании также приняли участие члены Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Вначале Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Тынчтык Шайназаров ознакомил с результатами выборов, далее вновь избранные депутаты принесли присягу.

Текст выступления Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики восьмого созыва!

Прежде всего искренне поздравляю вас с избранием в Жогорку Кенеш! Вы приступаете к деятельности в качестве народных представителей, принеся присягу добросовестно служить в интересах всего народа.

Желаю вам быть верными данной вами присяге.

Глубоко верю, что вы будете искренне и самоотверженно трудиться во имя народа, во имя государства.

Сегодня я выступаю перед вами потому, что, во-первых, этот парламент является особенным, так как он сформирован на основе новых законов, правил и напрямую прошел через народный отбор.

Во-вторых, я хотел поздравить вас с принесением присяги и немного остановиться на том, какое сотрудничество нас ожидает впереди.

В начале своего выступления считаю уместным кратко остановиться на истории кыргызского парламента.

Вы хорошо знаете, что законодательный орган, принявший Декларацию о независимости и вошедший в историю под названием "легендарный парламент", заложил путь демократического развития Кыргызстана.

Наряду с этим была принята новая Конституция, и законодательный орган нашей страны получил нынешнее название -Жогорку Кенеш.

Этот парламент, состоявший из 350 депутатов, в переходный период сломал тоталитарный режим и принял ряд важнейших нормативно-правовых актов, ставших политической, правовой и экономической основой суверенного Кыргызстана.

К сожалению, противостояния и разногласия, возникшие в тот период между властью и Парламентом, привели к досрочному роспуску этого парламента.

В 1995 году был сформирован Жогорку Кенеш первого созыва, а в 2000 году он был преобразован в двухпалатный парламент - Законодательное собрание и Собрание народных представителей.

Затем законодательство вновь изменилось, и в 2005 году были избраны 75 депутатов в однопалатный парламент по одномандатным округам.

Я также был избран в тот парламент и впервые стал депутатом.

Мой политический путь начался именно с того времени: я стал свидетелем многих политических событий, научился различать светлые и теневые стороны политики и начал накапливать опыт.

Как вы знаете, Жогорку Кенеш третьего созыва осенью 2007 года был распущен тогдашним президентом Бакиевым.

После этого основной закон снова был изменен, и в том же году был избран новый парламент на основе партийной системы.

Однако и он просуществовал недолго.

В 2010 году произошла революция, и этот парламент также был распущен. Основной закон был обновлен еще раз, и в 2010 году в нашей стране была введена парламентская форма правления.

Когда эта система установилась, то ли из-за отсутствия опыта, то ли из-за стремления к личным интересам были открыты возможности для злоупотреблений, и, как итог, размах политической коррупции значительно усилился.

Бывали случаи, когда каждое место в первой десятке партийного списка продавалось почти за миллион долларов.

Именно в тот период, в 2010 году, возглавив партию "Ата Журт", я во второй раз был избран депутатом.

Находясь внутри законодательного органа, я увидел бурлящую атмосферу, многочисленные беспорядки и политическую коррупцию.

Партии, прошедшие тогда в Жогорку Кенеш, торговались между собой и фактически разделили страну между тремя партиями.

Потому что Конституция была выстроена именно таким образом.

Должности превратились в предмет торга.

По грубому принципу "наш сторонник" даже люди без дипломов назначались руководителями различных учреждении, акимами, мэрами.

Вопросу подготовки и развития кадров не уделялось никакого внимания, кадровая политика оказалась в беспрецендентно глубочайшем кризисе.

Должности продавались за большие деньги, а будущему настоящих профессионалов, знающих свое дело и преданных стране людей, был нанесен серьезный урон.

Мы никогда не сможем этого скрыть, потому что это - горькая правда!

Политическая коррупция опустилась вплоть до сельского уровня.

Министры, начиная с Премьер-министра, подчинялись не Президенту, а фракциям в Жогорку Кенеше.

Каждый депутат фактически становился отдельным президентом по отношению к правительству и министрам.

Потому что именно депутаты назначали правительство и министров.

Как же в таких условиях может развиваться страна?!

Как итог, наше государство на протяжении десяти лет стояло на месте, погрязнув в острых конфликтах и спорах, продиктованных интересами фракции.

К сожалению, такая коррупционная система процветала вплоть до 2020 года.

В результате, как вы знаете, наше государство едва не распалось.

Авторитет партийной системы пал, а доверие народа не только к парламенту, но и ко всем ветвям власти практически исчезло.

По партийным спискам депутатами становились даже члены организованных преступных групп.

Само слово "выборы" вызывало у общества отторжение и раздражение.

С момента обретения независимости наши слова и дела часто не совпадали.

В погоне за влиянием среди населения и ростом популярности политики и отдельные депутаты занимались популистскими заявлениями.

Были и такие политики, которые, не задумываясь о возможном ущербе для международных отношений государства, занимались собственным пиаром, руководствуясь принципом "лишь бы понравиться народу".

Мы дошли до того, что стали оценивать: "Этот депутат смелый, сказал в лицо", "тот депутат сильный, потому что прижал какого-то министра", ограничиваясь лишь пиаром и повышением личного рейтинга.

Следующее поколение, глядя на таких политиков, рисковало вырасти на пустых криках и шумихе, становясь популистами и демагогами.

Все меньше оставалось людей, которые действительно думали о развитии государства, его будущем и международном авторитете и подтверждали это делами.

При этом и народ оказался в состоянии апатии, перестав верить кому бы то ни было.

Были депутаты, которые писали законы в личных интересах.

Более того, некоторые депутаты за деньги обслуживали интересы иностранных структур, а другие получали крупные суммы от отечественных олигархов и писали, а затем принимали законы в их пользу.

Мы называем это политической коррупцией.

Всему этому свидетелями являются мои бывшие коллеги, которые уже много лет работают депутатами. Впервые избранные депутаты можете спросить у них, они расскажут вам, кто есть кто.

Уважаемые депутаты,

в период смены поколений и стремительно меняющегося времени, давайте с новым взглядом и новым отношением развивать наш Кыргызстан.

Прошу вас не повторять подобных негативных, незаконных и грязных дел.

Прошу каждого из вас быть государственниками.

Работайте ради интересов всего народа и нашего государства.

Уважаемые депутаты!

Не говоря уже о развитых странах, одной из причин того, что с момента обретения независимости мы отстали даже от соседних государств, стала кадровая политика.

С момента обретения независимости вопрос подготовки кадров фактически и не поднимался.

На государственную службу можно было устроиться лишь при наличии знакомств или близких родственников.

При этом никого не интересовало, соответствует ли человек занимаемой должности или нет.

В результате за годы независимости мы упустили практически всех квалифицированных и профессиональных специалистов, которые уехали за границу.

Сегодня потребность в качественных кадрах с каждым днем только растет.

Именно поэтому в 2023 году специальным указом в городе Чолпон-Ата мы открыли школу "Акылман".

Это - особая школа.

Со всех регионов страны мы отбираем наиболее талантливых и способных детей, развиваем их интеллектуальный, научный и творческий потенциал, а затем направляем их на обучение в ведущие вузы Кыргызстана и мира, чтобы подготовить профессиональных специалистов. После окончания высших учебных заведений государство в обязательном порядке примет их на службу.

В прошлом году мы приняли соответствующий закон, подписали его, и он уже вступил в силу.

Мы сделали это для того, чтобы в будущем, под предлогом отсутствия закона или "отсутствия вакансий", выпускники этой школы, юноши и девушки не остались без работы и не уехали за границу в поисках заработка.

Потому как мы вкладываем миллиарды из государственного бюджета, готовя их как будущие кадры для управления государством.

В настоящее время в Чолпон-Ате в лицее "Акылман" обучаются 260 учащихся, отобранных со всех регионов страны.

В перспективе лицеи "Акылман" будут открыты во всех семи областях. В настоящее время строительство лицеев ведется в Таласской и Джалал-Абадской областях. В ближайшие годы они будут построены также в Ошской, Баткенской, Чуйской и Нарынской областях.

В каждом из них смогут обучаться не менее 300 детей.

Можно сказать, что уже сегодня мы начали подготовку кадров XXII века, специалистов, которым предстоит взять на себя будущее управления нашим государством.

В будущем выпускники этих школ, а также других ведущих вузов мира, образованная молодежь нового поколения, придут на государственную и муниципальную службу и лишь спустя 30–40 лет смогут полностью заменить нас, нынешние старые кадры.

Таким образом, уже сейчас мы взяли курс на долгосрочную и перспективную государственную политику в сфере кадров.

Почему я об этом говорю?

Во времена предыдущих парламентов существовала одна негативная практика.

Тогда действовала парламентская система, и все подчинялись фракциям.

Депутаты нередко обращались к министрам или региональным руководителям с указаниями: "Назначь такого-то на такую-то должность - он мой человек" или "он мой родственник". Это стало обыденным явлением.

Если государственный служащий отказывался выполнять такие указания, у него находили малейшую ошибку и с трибуны раздували ее до масштабов серьезного нарушения, подвергая публичной критике.

Прошу вас не идти по этому ошибочному пути.

Да, идеальных руководителей не существует, все мы можем ошибаться.

В народе говорят: "Кто не работает, тот не ошибается".

Если есть серьезные недостатки, критикуйте, критика помогает исправляться.

Но если у руководителей имеются коррупционные действия или факты посягательства на государственную казну, тогда говорите об этом, приводя факты.

За это мы скажем вам только спасибо.

Если чиновник замешан в коррупции, кем бы он ни был, пощады ему не будет.

Наоборот, мы последовательно преследуем и наказываем коррупционеров и воров.

Ведь вы это все сами видите.

Если вы поможете раскрыть такие преступления, мы, безусловно, вас поддержим.

Но, как я уже говорил, прекратите давление на министров и руководителей государственных органов с требованиями "принять на работу" или "уволить".

Если у вас есть действительно достойный и профессиональный кандидат, направляйте его в кадровый резерв.

На сегодняшний день в Едином кадровом резерве зарегистрированы 590 специалистов.

Мы отбираем кандидатов на вакантные должности из их числа исключительно на конкурсной основе.

Мы будем продолжать эту работу до полного искоренения практики трудоустройства по знакомству.

До тех пор, пока на службу не придут выпускники школ "Акылман", мы будем придерживаться именно такого конкурсного подхода.

Уважаемые депутаты!

Хотел бы затронуть еще одну негативную привычку, которая укоренилась в работе депутатов.

При рассмотрении отчетов Кабинета Министров или утверждении республиканского бюджета некоторые народные избранники открыто вступают в торг.

Например: "Заасфальтируйте один километр дороги в моем селе, иначе я проголосую против отчета".

В результате нередко действительно асфальтировался всего один километр дороги.

Я ввел запрет на такого рода деятельность.

Подумайте сами: сколько техники привлекается ради одного километра, сколько инертных материалов и асфальта приходится везти издалека.

В итоге стоимость строительства одного километра дороги возрастает в 2–3 раза.

Если же строить хотя бы 10 километров дороги, появляется возможность разместить рядом асфальтные и бетонные заводы, открыть карьеры по добыче инертных материалов.

В таком случае государство выигрывает за счет экономии средств. Мы будем использовать государственные средства рационально и по назначению.

Вместо того чтобы строить один километр дороги по завышенной цене, мы будем прокладывать дороги протяженностью не менее 10, а при необходимости и по 100 километров.

В будущем мы доведем асфальтированные дороги до каждого села.

При строительстве школ, детских садов и спортивных залов также имели место подобные случаи.

Например, в некоторых селах, несмотря на наличие хороших школ, детских садов и спортзалов, рядом возводили дополнительные здания.

Разумеется, это делалось при содействии депутата или министра из данного села.

В то же время в соседних селах до сих пор стоят обветшавшие школы, построенные в 70–80-е годы, где уже невозможно полноценно обучать детей.

Уважаемые депутаты, уважаемые министры,

давайте впредь не допускать подобной несправедливости и использовать государственные средства правильно и эффективно.

Мы дойдем до каждого села.

Потерпите немного. Мы будем строить дороги. Во всех регионах обновим социальные объекты.

Уважаемые депутаты, обращу ваше внимание еще на один вопрос.

Когда вы изберете Торага Жогорку Кенеша и его заместителей, сформируете профильные комитеты, фракции и приступите к работе, прошу вас не требовать и не настаивать, чтобы на каждое заседание комитетов и фракций обязательно приходили сами министры.

Я и сам дважды был депутатом и хорошо знаю, почему вы намеренно приглашаете именно министра.

Но я не буду говорить об этом с трибуны.

Разумеется, есть законопроекты, по которым присутствие министра действительно необходимо. Но в остальных случаях можно работать и с их заместителями. Потому что мне самому нередко приходится загружать министров круглосуточно, а иногда и поднимать их с ночного сна.

Если днем возникает необходимость вызвать их, они часто отвечают, что находятся в Жогорку Кенеше на заседании комитета или фракции и практически постоянно находятся здесь.

Министр должен продвигать работу министерства днем и ночью. Поэтому ради повышения эффективности работы прошу вас чаще взаимодействовать с заместителями министров или компетентными специалистами.

Сегодня мы все собрались, чтобы откровенно и напрямую обсудить вопросы лицом к лицу. Поэтому хотел бы обратиться и к министрам: проявляйте уважение к Парламенту, избранному народом.

Уважаемые депутаты,

вот уже прошли новые выборы, наступил день после выборов. И на недавно прошедших выборах снова проявился ряд серьезных недостатков.

Прежде всего обратим внимание на явку избирателей.

Несмотря на то что мы обеспечили открытые и прозрачные выборы, электронное голосование, возможность дистанционного участия, число пришедших на выборы граждан оказалось низким.

Конечно, по сравнению с предыдущими выборами на эти выборы пришло на 200 тысяч человек больше. Однако после создания таких условий мы ожидали, что активность избирателей возрастет и достигнет до 70 процентов.

К сожалению, этого не произошло. В связи с этим возникает вопрос: нужно ли вводить меры обязательного участия или искать иные механизмы, возможно, разрабатывать соответствующий законопроект, чтобы обеспечить активное участие граждан в выборах.

Потому что, как показывает практика, в выборах обязательно участвуют те, кто продает свои голоса, а остальные граждане из-за безразличия или недостаточного уровня избирательной культуры участвуют слабо.

Эти проблемы озвучивают и некоторые ваши коллеги.

Уважаемые народные избранники, как представители народа, непосредственно сталкивающиеся с этой проблемой, прошу вас рассмотреть возможность инициирования соответствующего законопроекта.

Например, в ряде стран мира участие в выборах закреплено законодательно как обязанность.

После повышения явки такие нормы со временем теряли актуальность, как, к примеру, это было в Турции.

В Сингапуре подобный закон действует до сих пор. Там каждый гражданин обязан участвовать в выборах. Если гражданин не участвует в выборах, он лишается права участия в следующих выборах. Мы всегда должны опираться на успешный международный опыт и адаптировать его к менталитету нашего народа.

Уважаемые народные избранники!

Самое главное, мы можем сказать, что политическая коррупция в рамках новой системы была пресечена. Говоря о коррупции, мы ведем с ней беспощадную борьбу. Давайте продолжим эту борьбу вместе.

Если у вас есть информация о проявлениях этого зла, препятствующего развитию, говорите об этом открыто.

На сегодняшний день на уровне правительства мы устранили коррупционные явления.

Однако, к сожалению, в акиматах, мэриях, айыл окмоту мы пока не смогли полностью избавиться от этого недуга.

Примером тому служат действия мэров городов Токмок и Кара-Балта.

Еще один факт: в айыл окмоту Новопавловки один и тот же парк три года подряд указывали в отчетах как вновь построенный и присваивали выделенные средства.

Но парк так и не сделали.

Впредь руководители, допускающие подобные коррупционные действия, будут наказываться без всякого снисхождения.

Уважаемые народные избранники!

Корень всех перечисленных выше проблем, тормозящих развитие страны, всегда уходил в непрозрачные парламентские выборы, коррупцию и практику прихода к власти через знакомства и связи.

Давайте оставим все это в прошлом.

Отныне возьмем курс на повышение и развитие политической культуры в стране.

Откажемся от "политических игр" и вместе будем продвигать и развивать наше государство.

Если мы с вами подадим пример, народ последует за нами, а политическая культура постепенно укоренится в обществе.

Со временем граждане перестанут продавать свои голоса за ничтожные суммы или символические угощения, а будут думать о своем будущем, будущем своих детей и отечества, "семь раз отмерять и один раз отрезать", анализировать, кто действительно достоин депутатского мандата, осознанно выбирать и только после этого голосовать.

Недавно, во время встречи с международными наблюдателями, прибывшими из зарубежных стран, я говорил о том, что в будущем мы постараемся реализовать возможность голосования в онлайн-формате - из дома, через интернет.

Однако, проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что эта благородная инициатива может не достичь своей цели и, наоборот, создать условия для скупки голосов.

Поскольку как для недобросовестных кандидатов и их агитаторов, не уверенных в себе, это могло бы облегчить обход домов и покупку голосов.

Я же принял международных наблюдателей уже на следующий день после выборов.

Поэтому у меня еще не было времени ознакомиться с видеоматериалами.

Когда вечером я вернулся домой и начал просматривать поступившую информацию, увидел, как продают и покупают голоса, у меня буквально волосы встали дыбом.

Именно поэтому я окончательно убедился, что переход к голосованию через интернет из дома для нас пока преждевременен.

Лишь тогда, когда кандидаты, политики, а также граждане, продающие свои голоса, станут более сознательными и изменят свое отношение, можно будет внедрять такой формат.

А пока давайте продолжим работу по внесению соответствующих поправок и дополнений, направленных на устранение недостатков действующего Избирательного кодекса.

Уважаемые депутаты!

Впредь давайте работать сообща, всем ветвям власти, "засучив рукава".

Не упустим историческую возможность - период строительства нового Кыргызстана, вставшего на путь развития.

Самое главное, в условиях стремительных мировых изменений, опираясь на цифровизацию, давайте стремиться идти наряду с передовыми государствами и объединиться вокруг одной цели - развития страны и построения нового Кыргызстана.

Для роста и развития Кыргызстана имеется полный потенциал.

Наш народ это видит, понимает и постоянно высказывает свои идеи и предложения.

Для их реализации мы уже начали запуск крупных проектов. Думаю у вас есть сведения относительно реализуемых проектов, нам важно правильно, целенаправленно и своевременно использовать эти возможности.

Слава Богу, сегодня по темпам экономического роста мы вошли в тройку лидеров в мире.

Рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составляет 10 процентов.

Мы ожидаем, что консолидированный бюджет к концу года достигнет 1,2 триллиона.

Если ранее, в 2020 году, внешний долг составлял 54 процента от ВВП, то сегодня он снизился до 25 процентов от ВВП, и мы демонстрируем положительную динамику.

Как видно, никаких угроз экономическим интересам страны здесь нет.

При необходимости мы могли бы погасить внешний долг даже в течение одного дня, у нас достаточно средств.

Однако согласно условиям договоров по ранее полученным займам досрочное погашение для нас невыгодно, так как предусмотрены высокие проценты и штрафные санкции.

Поэтому мы будем продолжать выплачивать долги в установленном объеме по итогам каждого года.

Таким образом, к 2035 году мы полностью избавимся от долгов, накопленных за предыдущие периоды.

Наверное, вы помните, как всего пять лет назад звучали призывы: "чтобы избавиться от долгов, давайте соберем наши кольца и серьги".

Золотовалютные резервы страны в текущем году составили 8,5 млрд долларов.

Для сравнения: в 2020 году золотовалютные резервы Кыргызстана составляли чуть более 2 млрд долларов.

Сегодня же 8,5 млрд долларов.

За короткий срок нам удалось увеличить их более чем на 6 млрд долларов.

Мы вывели внешнеполитические отношения страны на высокий уровень.

Если каждый из нас будет четко исполнять свои обязанности, закрепленные в Конституции, мы оправдаем надежды и доверие народа.

Вы занимайтесь тщательной и качественной проработкой законопроектов на уровне комитетов.

А мы будем обеспечивать их точное и неукоснительное исполнение.

Пусть судебная власть стремится к утверждению справедливости и торжеству беспристрастности.

Тогда мы добьемся успехов, получим ожидаемые народом результаты и будем продвигать нашу страну вперед.

Для повышения эффективности деятельности депутатов мы полностью обновили и отремонтировали это здание.

Старые служебные автомобили депутатов были проданы, взамен приобретены новые.

Если среди народных избранников, прибывших из регионов, есть те, кто не имеет жилья, мы предоставим им квартиры через Государственную ипотечную компанию.

Осознавая важность роли Парламента в развитии страны, мы постарались создать все необходимые условия для вашей работы.

Теперь с новым настроем и новой энергией прошу вас честно и добросовестно работать и содействовать продвижению нашего государства вперед.

Пусть вам сопутствует успех в реализации обещаний, данных народу!

Пусть путь Жогорку Кенеша VIII созыва будет взвешенным и созидательным!

В завершение еще раз поздравляю вас с избранием в Жогорку Кенеш!

Спасибо за внимание!".