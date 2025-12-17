ГКНБ выявил коррупционную схему при зачислении в военный вуз

ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой Кыргызской Республики выявил коррупционную схему, связанную с зачислением абитуриента в высшее военное учебное заведение Министерства обороны КР.

Как сообщили в спецслужбе, в рамках уголовного дела №03-800-2025-0000661, возбужденного 11 декабря 2025 года по фактам получения взятки и служебного подлога (статьи 343 ч.1 и 346 ч.1 УК КР), установлена причастность отдельных должностных лиц МО КР к незаконным действиям.

По данным следствия, в 2024 году выпускник Национального военного лицея З.А.Э. по итогам общереспубликанского тестирования набрал 108 баллов, что является непроходным результатом для поступления в военные вузы (пороговый балл, установленный Министерством образования и науки КР, составляет 110 и выше). Однако при оформлении документов результаты ОРТ были подделаны - в них указали 129 баллов, что стало основанием для зачисления абитуриента в военный вуз.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что мать абитуриента Дж.Н.А. через военнослужащую МО КР К.С.А. договорилась с ответственным должностным лицом Главного управления кадров МО КР, майором А.А.А., о зачислении сына. За оказанные услуги участники схемы получили 3,5 тысячи долларов США. Кроме того, К.С.А. было передано 40 тысяч сомов, а майору А.А.А. - переведено 45 тысяч сомов через банковский терминал. Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 4,5 тысячи долларов США.

Согласно решению следственной судьи Первомайского районного суда Бишкека, майор А.А.А. водворен в СИЗО-1 сроком на два месяца - с 13 декабря 2025 года по 11 февраля 2026 года.

В настоящее время ГКНБ КР и Военная прокуратура продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к данной коррупционной схеме.