Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

ГКНБ выявил коррупционную схему при зачислении в военный вуз

196  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой Кыргызской Республики выявил коррупционную схему, связанную с зачислением абитуриента в высшее военное учебное заведение Министерства обороны КР.

Как сообщили в спецслужбе, в рамках уголовного дела №03-800-2025-0000661, возбужденного 11 декабря 2025 года по фактам получения взятки и служебного подлога (статьи 343 ч.1 и 346 ч.1 УК КР), установлена причастность отдельных должностных лиц МО КР к незаконным действиям.

По данным следствия, в 2024 году выпускник Национального военного лицея З.А.Э. по итогам общереспубликанского тестирования набрал 108 баллов, что является непроходным результатом для поступления в военные вузы (пороговый балл, установленный Министерством образования и науки КР, составляет 110 и выше). Однако при оформлении документов результаты ОРТ были подделаны - в них указали 129 баллов, что стало основанием для зачисления абитуриента в военный вуз.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что мать абитуриента Дж.Н.А. через военнослужащую МО КР К.С.А. договорилась с ответственным должностным лицом Главного управления кадров МО КР, майором А.А.А., о зачислении сына. За оказанные услуги участники схемы получили 3,5 тысячи долларов США. Кроме того, К.С.А. было передано 40 тысяч сомов, а майору А.А.А. - переведено 45 тысяч сомов через банковский терминал. Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 4,5 тысячи долларов США.

Согласно решению следственной судьи Первомайского районного суда Бишкека, майор А.А.А. водворен в СИЗО-1 сроком на два месяца - с 13 декабря 2025 года по 11 февраля 2026 года.

В настоящее время ГКНБ КР и Военная прокуратура продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к данной коррупционной схеме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453577
Теги:
ГКНБ, Министерство обороны, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  