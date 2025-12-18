Акыйкатчы посетила женские корпуса СИЗО-1

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева посетила учреждение № 21 (СИЗО-1) Государственной службы исполнения наказаний в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Акыйкатчы провела мониторинг с целью оценки соблюдения условий содержания и прав следственно-арестованных лиц.

Джамиля Джаманбаева зашла во все 19 камер женского корпуса и побеседовала со всеми заключенными.

В ходе мониторинга Акыйкатчы провела личные приемы с 12 женщинами, изъявившими желание поговорить с ней наедине. В ходе встречи была оказана правовая консультация и приняты заявления.

Во время личного приема все женщины сообщили о запугивании и грубом обращении со стороны двух сотрудниц СИЗО. Некоторые сообщили, что им отказывают в связи с родными.

Большинство задержанных выразили недовольство работой медицинской части учреждения. Они заявили, что медицинская помощь предоставляется с опозданием, а иногда даже в ней отказывают.

Многие обеспокоены затягиванием расследования их уголовных дел и рассмотрением дел в судах, а также рассказали о нарушениях их прав на условно-досрочное освобождение.

У некоторых заключенных отсутствуют адвокаты, либо они не могут своевременно связаться со своими защитниками.

Женщины попросили продлить время встреч со своими детьми, так как во время краткосрочных свиданий они не могут вдоволь пообщаться с ними. За их детьми ухаживают родственники либо они размещены в детских домах.

В СИЗО вместе с одной из женщин рядом находился ее ребенок в возрасте 1,5 года. Женщина была переведена из учреждения № 2 в СИЗО в связи с проведением дополнительных следственных мероприятий.

Акыйкатчы призвала руководство СИЗО обеспечить защиту прав ребенка и создать для него соответствующие условия содержания.

Джамиля Джаманбаева также ознакомилась с качеством питания для заключенных во время обеда.

В СИЗО также содержатся иностранные граждане. Гражданка Узбекистана А. М. обратилась к Акыйкатчы с просьбой оказать содействие в ускорении процедуры ее экстрадиции. По ее словам, Свердловский районный суд города Бишкек, еще 14 ноября вынес решение о ее переводе на родину.

А гражданка РФ попросила помочь ей получить разрешение на связь с детьми по телефону и выехать на встречу со следователем.

С начала текущего года сотрудники Института Акыйкатчы посетили СИЗО 71 раз, от заключенных женщин поступило 21 заявлений.

Параллельно с Акыйкатчы ее заместитель Жанибек Жоробаев провел мониторинг мужского корпуса СИЗО-1. Он побеседовал с большинством арестованных и принял от них заявления.

По поступившим жалобам будет проведена соответствующая работа, а по итогам их рассмотрения рекомендации и письмо будут направлены в соответствующие госорганы.

В СИЗО-1 содержатся 129 женщин, мужчин -1514.

По итогам мониторинга Акыйкатчы даны рекомендации руководству ГСИН по обеспечению соблюдения прав следственно-арестованных лиц и недопущению нарушений прав, гарантированных Конституцией.