МИД РФ отреагировал на трагедию в подмосковном Одинцове

- Светлана Лаптева
Министерство иностранных дел России выразило соболезнования Таджикистану в связи с гибелью несовершеннолетнего гражданина Республики в школе в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении. Российская сторона будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан принципом взаимной поддержки", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что "любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было".

Она добавила, что российская сторона сделает все необходимое для того, чтобы расследование было объективным.

17 декабря МИД Таджикистана заявил об осуждении убийства четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка, который был гражданином республики.

Источник: gazeta.ru


URL: https://www.vb.kg/453591
Теги:
МИД, Россия, Таджикистан
