В центре временного содержания иностранцев находятся 40 граждан КР

Сотрудниками Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге осуществлен плановый выезд в Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по городу Екатеринбург, сообщает пресс-служба МИД КР.

Сотрудники Генерального консульства провели встречу с соотечественниками, в ходе которой была проведена беседа по вопросам соблюдения законодательства страны пребывания, разъяснен порядок постановки на миграционный учет, а также обжалования решений суда. Следует отметить, что в указанном Центре находятся 40 граждан Кыргызской Республики, 15 из которых будут отправлены на Родину ближайшим авиарейсом.

Кроме того, в адрес Генерального консульства обратились граждане Кыргызской Республики, содержащиеся в Межмуниципальном отделе МВД России "Асбестовский". В свою очередь, сотрудники Генерального консульства в оперативном порядке связались с представителями данного учреждения.

Установлено, что в связи с переполненностью Центра временного содержания иностранных граждан в г. Екатеринбурге 8 граждан Кыргызской Республики, ожидающих принудительного выдворения с территории страны, размещены в данном учреждении. В этой связи Генеральным консульством в адрес учреждения направлен соответствующий запрос с просьбой о предоставлении разрешения на посещение и проведение встреч с указанными гражданами. По завершении всех необходимых процедур они в ближайшее время будут также отправлены в Кыргызстан.