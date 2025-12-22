Погода
В Токмоке милиция задержала подозреваемого в серии краж

В городе Токмок задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. В отношении ранее неоднократно судимого мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемым оказался гражданин А.Д., 1997 года рождения, который был задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания.

Основанием для возбуждения дела стало заявление гражданки А.Б., поступившее в милицию. 6 декабря в период с 16:00 до 22:00 часов неизвестные лица, находясь возле одного из заведений в Токмоке, тайно проникли в автомобиль Mazda Premacy зелёного цвета и похитили парфюмерную продукцию, причинив значительный материальный ущерб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили причастность задержанного к данному преступлению, а также к нескольким аналогичным кражам, совершённым на территории города.

В настоящее время расследование продолжается.


