Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка

В финале Межконтинентального кубка вратарь сборной "Краснодара" Матвей Сафонов стал настоящим героем, отразив четыре подряд пенальти и обеспечив победу своей команды над "Фламенго". Ни один удар соперника не прошёл мимо – ни промаха, ни попадания в штангу или перекладину.

Разбор каждого сэйва:

Первый пенальти

Сафонов грамотно использовал характерный разбег Сауля и правильную постановку корпуса. Вратарь пошёл в нужную сторону очень заранее, перекрыв левый нижний угол ворот и спокойно отразив удар.

Второй пенальти

Педро сделал паузу перед ударом, пытаясь сбить с толку вратаря, но Сафонов ловко среагировал: сделал вид, что прыгает в одну сторону, а в последний момент рванул в другую. Игрок "Фламенго" попался на ложное движение, и удар был отражён.

Третий пенальти

Сафонов рискнул остаться на месте, когда соперник бил по центру. Это сработало: удар был отражён, несмотря на ожидания игроков "Фламенго", что вратарь "повалится" в угол.

Четвёртый пенальти

Сафонов заранее предугадал направление удара Луиса Араужо. Удар был не слишком сильным, и отразить его оказалось легко для Матвея.

Эксперты отмечают мастерство Сафонова: его техника, скорость реакции и умение читать соперника сделали эту серию эталоном для молодых вратарей. Этот матч демонстрирует, как индивидуальный талант и хладнокровие могут решать судьбу самых напряжённых поединков.