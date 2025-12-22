Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Более 400 пьяных водителей задержаны за неделю в Кыргызстане

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 по 21 декабря 2025 года на территории Кыргызстана выявлено 20 295 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По информации ведомства, за указанный период 3 719 транспортных средств были водворены на штрафные стоянки, а к административной ответственности привлечены тысячи водителей за различные виды нарушений.

В частности, 424 водителя управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 2 569 нарушили скоростной режим, ещё 1 558 человек управляли автомобилями без соответствующих документов.

Кроме того, зафиксировано 2 980 нарушений правил эксплуатации транспортных средств, 565 случаев нарушений ПДД с участием пешеходов, 135 фактов незаконного затемнения стёкол автомобилей и 29 случаев автoхулиганства.

Также выявлены 4 факта управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками и 8 312 нарушений иных требований правил дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453613
Теги:
задержание, ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  