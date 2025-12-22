Более 400 пьяных водителей задержаны за неделю в Кыргызстане

С 15 по 21 декабря 2025 года на территории Кыргызстана выявлено 20 295 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По информации ведомства, за указанный период 3 719 транспортных средств были водворены на штрафные стоянки, а к административной ответственности привлечены тысячи водителей за различные виды нарушений.

В частности, 424 водителя управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 2 569 нарушили скоростной режим, ещё 1 558 человек управляли автомобилями без соответствующих документов.

Кроме того, зафиксировано 2 980 нарушений правил эксплуатации транспортных средств, 565 случаев нарушений ПДД с участием пешеходов, 135 фактов незаконного затемнения стёкол автомобилей и 29 случаев автoхулиганства.

Также выявлены 4 факта управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками и 8 312 нарушений иных требований правил дорожного движения.