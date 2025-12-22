ГКНБ задержал акима Чуйского района

ГКНБ задержал действующего акима Чуйского района Чуйской области Тагаева Русланбека по подозрению в злоупотреблении должностным положением при незаконной выдаче разрешений на добычу песчано-гравийной смеси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что руководитель районной государственной администрации Т. Р. Т. в нарушение требований постановления правительства КР №43 от 5 февраля 2019 года выдал свидетельства на добычу песчано-гравийной смеси на земельном участке площадью около 20 гектаров, тогда как действующим законодательством допускается использование не более 0,1 гектара в русле реки.

Т.Р.Т. вступив в преступный сговор с отдельными субъектами предпринимательства, а также в целях лоббирования интересов своего близкого родственника, распорядился о выдаче разрешительных документов с грубым нарушением законодательства страны.

В настоящее время ГКНБ КР проводит дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ.