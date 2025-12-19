Погода
"Нью-Йорк Никс" завоевали Кубок НБА 2025

Баскетболисты "Нью-Йорк Никс" стали обладателями Кубка НБА 2025, победив в финальном матче "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 124:113. Игра прошла в Лас-Вегасе в ночь с 16 на 17 декабря.

Самым результативным игроком встречи стал английский лёгкий форвард О Джи Ануноби, набравший 28 очков, 9 подборов и 3 результативные передачи. В составе "Спёрс" больше всех очков набрал защитник Дилан Харпер - 21 очко и 7 подборов.

"Нью-Йорк Никс" стал третьим обладателем Кубка НБА в истории. Ранее трофей завоёвывали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс".

Победа команды стала важным событием для фанатов и укрепила позиции "Никс" на международной баскетбольной арене.


Теги:
баскетбол, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


