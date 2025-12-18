Погода
Кыргызстан изучит опыт Гонконга в разрешении судебных споров

Министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов принял участие в 6-м Саммите UNCITRAL, организованном совместно с Департаментом юстиции Гонконга.

В ходе пленарной сессии министр юстиции Аяз Баетов представил доклад о реализуемых реформах, направленных на расширение цифрового доступа к правосудию, повышение эффективности судопроизводства и укрепление общественного доверия. Были представлены ключевые изменения в процессуальном законодательстве, включая внедрение видеоконференцсвязи и онлайн-заседаний, расширение электронных способов уведомления участников процесса, а также развитие электронных судебных дел.

В рамках саммита состоялись двусторонние встречи министра юстиции КР Аяза Баетова с секретарем юстиции Гонконга Полом Лэм Тинг-Квоком, а также с генеральным секретарем Международной организации по медиации Терезой Ченг. В ходе встреч обсуждены перспективы развития системы альтернативных механизмов разрешения споров на принципах английского права и медиации.

Отдельно был рассмотрен вопрос изучения опыта Гонконга по разрешению споров с применением принципов системы общего права. Гонконг представляет собой одну из наиболее развитых и стабильных юрисдикций английского права (common law), сочетающую судебную независимость, высокую специализацию в коммерческом праве и профессионально развитый арбитражный сектор.

Особое внимание было уделено реализации Сингапурской конвенции о медиации. Министерством юстиции в ближайшее время будет начата работа по имплементации положений Конвенции в национальное законодательство в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 28 октября 2025 года № 242.


