Индия и Оман усиливают экономическое партнёрство через свободную торговлю

Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе прибудет в Маскат, мир станет свидетелем не просто ещё одного государственного визита между дружественными странами. То, что он собирается подписать - Соглашение о свободной торговле между Индией и Оманом (FTA), официально известное как Соглашение о комплексном экономическом партнёрстве (CEPA), - знаменует собой важный этап в развитии экономической дипломатии Индии и устойчивой роли Султаната Оман как ворот между Востоком и Западом. FTA - это не рутинный коммерческий договор, а воплощение десятилетий углубляющегося доверия, общих устремлений и совместных усилий по достижению устойчивого и диверсифицированного роста обеих стран.

Индия и Оман имеют многовековые исторические связи, основанные на торговле, культуре и морском взаимодействии. Совсем недавно, как знак особой дружбы, Индия пригласила Оман принять участие в саммите G20 и встречах в качестве страны-гостя во время председательства Индии в 2023 году. Оман также участвовал более чем в 150 встречах рабочих групп, а 9 оманских министров посетили Индию для участия в министерских встречах G20.

Сегодня эти связи отражаются в активной экономической деятельности: двусторонняя торговля между двумя странами достигла примерно 10,61 млрд долларов США в финансовом году 2024–25, что на 18,6 % больше по сравнению с предыдущим годом, подчёркивая живость экономических отношений. Индия экспортировала товаров на сумму около 4,07 млрд долларов США в Оман, при этом импортировала товаров на сумму 6,55 млрд долларов США.

Значение Омана выходит за рамки сухих цифр. Индия является одним из крупнейших торговых партнёров Омана, занимая четвёртое место среди источников импорта Омана и одно из ключевых направлений для его экспорта.

Более 6000 совместных индийско-оманских предприятий с капиталовложениями, достигающими нескольких миллиардов долларов США со временем, свидетельствуют о глубине участия частного сектора.

В центре этого стратегического партнёрства лежит глубокая демографическая связь: индийцы, проживающие в Омане, образуют одну из крупнейших экспатских общин в Султанате. Их присутствие имеет большее значение, чем символическое: оно стимулирует денежные переводы, межкультурный обмен, а также экономическую и культурную активность, выходящую за рамки официальной статистики торговли. Индийские специалисты в сферах здравоохранения, инженерии и информационных технологий играют ключевую роль в диверсификации экономики Омана и развитии сектора услуг.

Исторически многие индийские товары попадали в Оман с различными пошлинами, даже когда торговые отношения процветали. Рамки CEPA направлены на устранение этих ограничений, улучшение доступа на рынок в ключевых секторах и упрощение нормативных барьеров, которые традиционно затрудняли трансграничную торговлю.

Для экспортного портфеля Индии последствия значительные. Инженерные товары, фармацевтика, химическая продукция, текстиль и добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции получат выгоду от снижения барьеров, расширяя доступ не только к рынкам Омана, но и используя его стратегическое положение как трансрегионального хаба. В то же время природные преимущества Омана - его нефтехимические ресурсы, логистическая инфраструктура и доступ к ключевым морским путям - предоставляют индийским компаниям платформу для более глубокого проникновения на рынки Ближнего Востока и Африки.

FTA подписывается в момент, когда глобальные экономические связи находятся в состоянии изменений. Страны активно формируют региональные партнёрства, повышающие экономическую устойчивость, снижая уязвимость цепочек поставок и укрепляя стратегическую автономию. В этом контексте экономическое взаимодействие Индии с Персидским заливом, уже поддержанное CEPA с ОАЭ, действующим с 2022 года, получает новый импульс благодаря соглашению с Маскатом, предлагая модель для более глубокой кооперации в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Оман, в свою очередь, проводит амбициозную экономическую трансформацию в рамках Vision 2040 - национальной стратегии диверсификации экономики за пределы нефтегазового сектора. FTA согласуется с этой стратегией, стимулируя иностранные инвестиции, поддерживая предпринимательство и способствуя передаче технологий.

Когда премьер-министр Моди готовится формализовать FTA во время визита, соглашение обещает переопределить контуры индийско-оманских отношений: экономические, стратегические и культурные. Оно представляет собой не только тарифные уступки, но и взаимное обязательство к общему процветанию, использованию демографических преимуществ и созданию устойчивых путей роста.

FTA может оживить вторую по величине категорию экспорта Индии в Оман - инженерные товары, которые недавно испытывали давление глобальных экономических трудностей.