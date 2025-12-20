Минсельхоз представил ситуационную карту по обращениям делегатов Курултая

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики представило электронную ситуационную карту в информационной системе, отражающую исполнение запросов и предложений, озвученных делегатами на Курултае.

Следует отметить, что данная система охватывает исключительно обращения, поступившие в ходе Курултая. Доступ к информационной системе ограничен - каждый пользователь получает индивидуальный логин и пароль. Такие меры направлены на полное обеспечение информационной безопасности. На сайте в режиме реального времени поэтапно отображается ход выполнения каждого мероприятия.

По итогам Курултая наибольшее количество обращений и предложений поступило именно в данное министерство, что свидетельствует о широком и многопрофильном характере его деятельности.

Кроме того, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является единственным ведомством в структуре Кабинета Министров, разработавшим электронную информационную систему по обращениям Курултая. Система разработана подведомственным государственным учреждением "Агросмарт".

В ходе мероприятия были подробно представлены необходимость создания системы, этапы её разработки, а также возможности приёма и обработки информации в электронном формате. Специалисты на практике продемонстрировали механизм функционирования системы.

По состоянию на 2025 год обращения, поступившие от делегатов III Народного Курултая, были обобщены, и на их основе утверждён план мероприятий, состоящий из 410 пунктов. Из них 50 мероприятий (12%) выполнены, 360 мероприятий (88%) находятся на стадии реализации, невыполненных мероприятий нет.

При этом 60% обращений касаются вопросов ирригации, а 23% - обеспечения населения питьевой водой. Учитывая стратегическую значимость данных направлений, большинство мероприятий в настоящее время находятся в статусе исполнения.

Средний срок реализации проектов по обеспечению питьевой водой при условии планового и устойчивого финансирования составляет от 3 до 3,5 лет. В связи с этим информация в системе обновляется на постоянной основе, а выполнение мероприятий на каждом этапе находится под постоянным контролем руководства.